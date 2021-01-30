ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها قياديون من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة لمجالس عوائل الشهداء في مدن شمال وشرق سوريا للتضامن مع عوائل الشهداء ومساندتهم، عقد اليوم اجتماع في صالة الروابي بمدينة قامشلو حضره قرابة 300 عائلة من عوائل الشهداء.

تحدث في الاجتماع الناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود وأوضح بأن مشروع الإدارة الذاتية " انتصار للشهداء وربيع الشعوب"، وقال:" مهمتنا الأساسية هي الحفاظ على تلك القيم التي خلقها الشهداء. هذا دينٌ علينا كلنا. بهذا الشكل سنكون لائقين بشهدائنا، لذلك علينا تقوية مؤسساتنا وحمايتها. يجب أن يكون ردنا على تهديدات الاحتلال أيضاً بهذا الشكل".

كما تحدث القيادي في مجلس قامشلو العسكري بلنك قامشلو وأكد بأنهم مستمرون في النضال حتى إخراج المحتلين من كافة أراضي شمال وشرق سوريا، وقال:" المخططات التي تم وضعها عام 2011 ضد شعبنا مستمرة إلى الآن. هدفهم الأساسي محاولة القضاء على الشعب الكردي. في مواجهة هذا الأمر أيضاً ومهما حصل فإننا مستعدون للدفاع عن شعبنا والنضال ضد العدو".

بعد حديث القياديين تم عرض سنفزيون عن نضال الشهداء.

وفي نهاية الاجتماع قدمت فرقة موسيقية تابعة لمركز محمد شيخو للثقافة والفن مجموعة من الأغاني.

(م)

ANHA