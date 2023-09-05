’من كان سبباً في إفشال جمهورية مهاباد يحاولون إفشال ثورة الحرية التي يقودها الكريلا‘

بعد سعيها المستمر لاحتلال جبال كردستان وفشلها المتكرر في ذلك، تحاول اليوم دولة الاحتلال التركي تحقيق أهدافها عن طريق الخيانة، ووجدت ضالتها في مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الصامتين عن قصف جيش دولة الاحتلال لمنازل المواطنين في باشور (جنوب كردستان)، والمؤيدين للحرب التركية ضد قوات الكريلا.

وفي إشارة إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حجي: "في الفترة الأخيرة وبعد فوز النظام الحاكم في تركيا بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى كشف هذا النظام عن نيته الحقيقية، فمددت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وكثفت الهجمات على مناطق الدفاع المشروع مديا، في محاولة منهم لكسر إرادة شعب المنطقة الذين يربطون مصيرهم وبقائهم بالمقاومة التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان".

وأضاف: "الحرب على مناطق الدفاع المشروع في العامين الأخيرين وصلت لذروتها، والمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا أثبتت للعالم أجمع أن أصحاب الحق دائماً سينتصرون، ولكن ما يكسر الظهر هو خط الخيانة الممارس من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين باتوا سلاح تركيا في وجه الكرد، وتنفيذ مخططاتها".

وتابع: "دولة الاحتلال التركي دائماً تستغل الخونة لصالحها، فمن كان سبباً في إفشال جمهورية مهاباد اليوم أصبحوا سلاح تركيا في بالوقوف في وجه أي نهضة لشعب المنطقة، فيحاولون إفشال ثورة الحرية التي يقودها مقاتلو الكريلا في جبال كردستان التي يرون فيها زوالهم، من خلال تقديم العون لدولة الاحتلال".

وندد عادل حجي بصمت القوى الدولية حيال استخدام دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي المحظر استخدامه ضد قوات الكريلا في مناطق مديا، وقال: "اليوم تستخدم أحدث الأسلحة ضد قوات الكريلا في جبال كردستان، السلاح الكيماوي بات يستخدم أمام مرأى المنظمات التي تحظر استخدامه، إذاً من كل ما سبق نستنج أنه هناك مؤامرة عالمية ضد شعب المنطقة، ولتنجح مؤامرتهم عليهم بالنجاح في حربهم التي تقودها دولة الاحتلال ضد الكريلا".

وحسب إحصائية قامت بها وكالتنا سابقاً فقد شنت دولة الاحتلال التركي أكثر من 3730 هجوماً كيماوياً على مناطق الدفاع المشروع مديا، و4233 هجوماً بالطائرات الحربية، 5628 هجوماً بالطائرات المروحية خلال العام المنصرم، في حين قصف جيش دولة الاحتلال التركي 519 مرة ساحات المقاومة في مناطق الدفاع المشروع مديا بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة في 17 و18 و19 و20 من شهر تموز المنصرم.

وطالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حجي من شعب المنطقة بالاتحاد والتسلح بالمقاومة ومساندة قوات الكريلا، وبالتحديد الشعب بباشور كردستان الذين عليهم الانتفاض والوقوف في وجه من يدعون أنهم كرد ولكنهم في الحقيقة سلاح دولة الاحتلال في وجه الشعب الكردي.

(ن ك/د)

ANHA