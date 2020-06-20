’لنجاح مساعي الوحدة الكرديّة على الأطراف السّياسيّة أن تكون على قدر المسؤوليّة‘

نجاح المرحلة الأولى من مباحثات توحيد الصف الكرديّ أثار موجة من الارتياح بين مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصّة أنّها جاءت في فترة تتعرّض فيها المنطقة لهجمات احتلالية متواصلة.

الشاعر وعضو اتحاد المثقّفين في إقليم الجزيرة فرع ديرك محمد عبد العزيز وصف في حديث لوكالة أنباء هاوار، مساعي تحقيق وحدة الصف الكردي والاتفاق المبدئي بين الأحزاب الكردية بـ "التاريخية"، وقال: "هذه الخطوة التي أطلقتها الأحزاب الكردية في هذه المرحلة التاريخية، تُعدّ بمثابة تحقيق حلم الشعب الكردي وغايته".

عبد العزيز نوّه إلى أنّ المجتمع الكردي لا يهتم بتفاصيل الاتفاق بين الأحزاب، بقدر ما يهمّه "الاتفاق بين الأحزاب واغتنام هذه الفرصة التاريخية وتوحيد الصفوف ليثبتوا للعالم حقوقهم المشروعة".

وأضاف: "إنّ توحيد الأحزاب والأطراف الكردية سيشكّل قوة في وجه الأعداء وحماية المكتسبات التي تحقّقت بفضل دماء آلاف الشهداء من أبناء وبنات شمال وشرق سوريا، ولكي لا تذهب هذه التضحيات سدىً، على الجميع الإسراع في توحيد الصفوف".

وتابع عبد العزيز: "قدّمنا الآلاف من القادة العظماء في السنوات العشر الماضية، ودماؤهم أمانة في أعناق الجميع لا يجوز نسيانها، لذا يتطلّب السير على خطا الشهداء الذين كانوا سبباً في تحقيق الاستقرار والأمان للمنطقة، بالإضافة إلى متابعة مشروع الأمة الديمقراطية الذي نادى به القائد عبد الله أوجلان".

ودعا عبد العزيز الأحزاب السياسية لتكون على "قدر المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها المنطقة، وعدم الوقوف على النواقص الصغيرة لعرقلة هذه الخطوة، وتجاوز الأنانية الحزبية لتحقيق متطلبات الشعب الكرديّ".

وأضاف عبد العزيز: "أرض كردستان موطننا، والشهداء هم قادتنا، لذا يجب على الجميع التضحية بكل شيء، وترك المصالح الشخصية لخدمة القضية الكردية، وعدم المساس بالخطوط الحمراء".

محمد عبد العزيز قال في نهاية حديثه إنّ المطلوب من الأحزاب السياسية "في هذه المرحلة التاريخية الحساسة تجاوز هذا الامتحان وتحقيق حلم الشعب الكردي بتحقيق الوحدة وحماية المكتسبات".

(ك)

ANHA