يعد الصحفي والكاتب سيد آفران أحد رواد حركة الصحافة الديمقراطية الحرة وأحد أعمدة الإعلام الحر في كردستان. استشهد في 22 أيلول بعد صراع طويل مع مرض القلب.

الصحفي مصطفى علو هو أحد زملاء الشهيد سيد آفران، أعاد جملة من الذكريات الجميلة عن مسيرته خلال فترة عملهما معاً في منطقة عفرين قبل الاحتلال.

’من سماته التشاركية والإنسانية‘

وعن حبه للحياة والعلاقات التشاركية بين زملاء العمل، يقول علو عن الشهيد سيد آفران: "كان يستيقظ في وقت مبكر من الصباح ليقوم بتكسير الحطب، ويحضّر وجبة الفطور لجميع الرفاق الموجودين، وكان ينتظرهم حتى يبدأوا بتناول وجبة الفطور كونها كانت إحدى سماته التشاركية".

وعن أهم سمات الشهيد سيد قال علو إنه كان يتسم بالإنسانية والتشاركية، وذكر علو أحد المواقف التي تعبّر عن إنسانية الشهيد سيد "كان يحضر إلى الشهيد سيد شخص من مدينة عفرين وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عقلياً، اسمه عدنان جندو، يطلب خبزاً ويقول إنه جائع فيقوم الشهيد سيد بمنحه رغيفاً من الخبز فيقوم عدنان بإرجاع نصف الرغيف".

وقال الصحفي مصطفى علو أعطانا الشهيد سيد آنذاك درساً حول هذا السلوك، وقال إنه أخذ فقط حاجته من الخبز وقال لنا الجشع ليس جيداً، وأكد علو" أن حياة الرفيق سيد وحدها مدرسة".

’باحث عن الحقيقة‘

بيّن مصطفى علو أن أي حدث كان موضوع بحث واستقصاء لدى الشهيد سيد "الشهيد سيد كان يبحث عن الحقيقة طيلة مسيرته النضالية".

علو أوضح أن الشهيد سيد كان يبحث في كل المواضيع ولا يترك أي حدث أو موضوع إلا كان يقوم بالبحث عنه ليعرف الحقيقة كاملة بخصوصه".

’علاقات طيبة مع المجتمع ويعشق الطبيعة‘

وأضاف علو أن أحد خصائص الشهيد سيد هي علاقاته الاجتماعية القوية: "لا أتوقع أن هناك أي شخص التقى الرفيق سيد ولم يحبه، كان يتواصل مع الجمع وكان له علاقات طيبة مع الكل".

الصحفي مصطفى علو بيّن أن الشهيد سيد لم يكن يحب حياة المدينة وكان يعشق حياة الريف وحياة الجبال "في عام 2014 تم بناء صورة جدارية للقائد عبد الله أوجلان في أحد جبال ناحية بلبلة، ذهبنا معاً إلى هذا المكان على الرغم من ظروفه الصحية وظروف المكان وكان يتسلق الجبل وهو يحمل آلة التصوير بيده وكتب الخبر في نفس المكان".

وقال مصطفى علو في نهاية حديثه "اليوم، بعد استشهاد الرفيق سيد سوف نتابع درب الشهداء ونتبنى هذا النضال والمطلوب منا هو تعميق روح البحث والالتزام بنهج الشهداء وتثقيف ذواتنا؛ كون الرفيق سيد كان مدرباً للكل ويجب علينا أن نتبنى هذه الخصائص".

(ك)

ANHA