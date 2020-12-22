’كان القائد عبدالله أوجلان يطالب الشعب بالاستعداد لحرب الشعب الثورية‘

أثناء وجود القائد عبدالله أوجلان في سوريا ولبنان، عقد العديد من الاجتماعات الجماهيرية، مما أتاح المجال للعديد من الأهالي اللقاء به.

محمد أمين من أهالي مدينة قامشلو، التقى القائد عبدالله أوجلان في الذكرى السنوية لقفزة 15 آب عام 1990 في لبنان.

يقول: إنّ لقائه بالقائد عبدالله أوجلان كان بالنسبة إليه فرصةً كبيرةً، وأضاف : "في عام 1990 وبمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب ذهبت مع العديد من الأشخاص إلى لبنان، وهناك التقينا بالقائد أوجلان، وبعد استقبال حافل، بدأ بالحديث، وقال: إنّ المرحلة التي وصل إليها الشعب الكردي وحركة الحرية لم تُتحقّق بسهولة، وقال إنّ حملة 15 آب حقّقت نصراً عظيماً وبثّت الرُّعب في قلوب الأعداء".

وفي نفس العام أيضاً في الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني التي تصادف 27 تشرين الثاني، التقى محمد أمين مرة أخرى بالقائد أوجلان في دمشق وقال: إنّ القائد نوّه إلى أنّه بإمكان جميع الشعوب أن تعيش بحرية ومساواة. وقال محمد أمين إنّ القائد عبدالله أوجلان يُولي أهميّةً كبيرةً لآراء الشعب، وأنّ لقائه مع القائد أثّر عليه كثيراً.

ونوّه محمد أمين إلى أنّه كبُر مع كتب القائد عبدالله أوجلان، وأضاف بهذا الصّدد: "القائد أوجلان يفكّر بكلّ كلمةٍ يقولها وينطقها ويختار كلماته بعناية، وعندما يتحدّث عن أمرٍ ما فإنّه يفكّر بعمق في ذلك الموضوع".

’بالوحدة يمكن تحقيق حياة جديدة‘

وأضاف محمد أمين:" كان القائد أوجلان يقول: على الشعب أن يكون دائماً إلى جانب الثورة، وكان يشبّه علاقة الشعب مع الكريلا بعلاقة السمك بالماء، و يقول إنّ اتّحاد الكريلا مع الشعب يمكن أن يحقّق حياة جديدة".

وأشار محمد أمين إلى أنّ القائد عبدالله أوجلان كان يستمع إلى الشعب بعد أن يكمل حديثه، وتابع قائلاً: "القائد كان يستمع إلى الشعب باهتمامٍ كبيرٍ، وكان يُولي أهميّةً كبيرةً لأسئلة ومقترحات الأهالي، وكان يجيب على جميع الأسئلة".

’الشعب هو صاحب الثورة‘

وتابع محمد أمين حديثه قائلاً: "القائد أوجلان كان يقول لنا دائماً إنّ على الشعب الاستعداد للحرب الشعبية الثورية، ويقول لنا أنتم أصحاب الثورة، وكان يطلب من الشعب الالتزام بمسؤولياته وواجباته اتّجاه الثورة، ويؤكّد أنّ تنفيذ المهام والمسؤوليات هو الذي سيؤدّي إلى تحقيق الحرية، وكان يقول إنّ الشعب الكردي سوف يتطوّر ويتقدّم بقدر أدائنا لمهامنا ومسؤولياتنا، وسيصل الشعب إلى النصر".

’الحرية والمساواة بين الشعوب كانت الهدف الأساسي للقائد أوجلان‘

وفي ختام حديثه قال محمد أمين: إنّ القائد عبدالله أوجلان كان يقول إنّ هدفهم ليس الحرب، وأضاف: "القائد لم يكن يميّز بين الأشخاص، فهم لا يسعون إلى الحرب وإراقة الدماء، و بإمكان جميع الشعوب أن تعيش مع بعضها بحريةٍ ومساواةٍ. وقال إنّهم يحاربون من أجل الشعوب المُضطهدة والمُهدّدة بالزوال، وإنّ الشعب الكردي يحارب من أجل نيل حقوقه المشروعة".

وقال محمد أمين إنّ القائد عبدالله أوجلان يقود الشعب الكردي وحركة الحرية، ودعا الشعب الكردي إلى توحيد الصفوف والاعتماد على قوّاتهم الجوهرية من أجل رفع العُزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبدالله أوجلان.

(ك)

ANHA