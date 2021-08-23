’هدف الاحتلال هو ضرب المشروع الديمقراطي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها‘

وارتكب جيش الاحتلال التركي مؤخراً، خلال هجمات على مركز مدينة شنكال وناحيتي زركان وتل تمر، مجازر بحق المدنيين العزل، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

واستنكر أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، ومدينة حلب، الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة شنكال وناحيتي زركان وتل تمر. وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية شعوب المنطقة من الاحتلال التركي.

’هدفهم ضرب المشروع الديمقراطي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها’

الإدارية في لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي قالت إن الاحتلال التركي يسعى إلى ضرب وحدة شعوب المنطقة وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت أن شعوب شمال وشرق سوريا ستتصدى لكافة هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، كما تصدت للهجمات العدوانية على مناطقها منذ بداية الثورة، وتابعت "بإرادة شعوبنا وفكرنا المنبثق من فلسفة القائد عبد الله أوجلان، سنتصدى لكافة الهجمات التي تطال مناطقنا، ولا أحد يستطيع النيل من إرادتنا، وسنساند أبناءنا في خطوط الجبهات".

ودعت عفاف حسكي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإنسانية العالمية، إلى الخروج عن صمتها حيال هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

’المقاومة والنضال سيستمران إلى حين تحقيق الحرية’

المواطنة فيدان طوفان من أهالي مدينة حلب قالت "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال التركي الشعب الإيزيدي والمكتسبات المتحققة في شنكال".

كما نوّهت إلى أن نضال الشعب الكردي سيستمر وكذلك المقاومة ستستمر، "إلى حين تحقيق الحرية وتحصيل الحقوق من الفاشيين".

واختتمت فيدان حديثها بالقول "مستعدون لدعم مقاومة شنكال بكل ما أوتينا من قوة، إلى حين كسر الهجمات ورد المهاجمين على أعقابهم".

الهجمات تهدف إلى إبادة لكرد

أما المواطنة عواش محمد فقالت "إن أعداء الشعب الكردي، وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي الفاشية، يهدفون إلى محو وجود الكرد وإبادتهم".

وعن قصف الطائرات التركية لقضاء شنكال قالت عواش "منذ أيام وتركيا الفاشية تستهدف أهالي شنكال المسالمين، وهذا العمل محط استنكار ورفض، وسنعمل على دعم مقاومة أبناء شنكال ".

مجزرة جديدة في شنكال بسبب الخيانة

وأوضح المواطن محمد أحمد أن المجزرة التي ارتكبت في شنكال سببها خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يساند تركيا الفاشية في هجماتها.

وقال "الأفضل للحزب الديمقراطي الكردستاني مساندة أخوته الكرد في كسر الهجمات التركية وحماية المجتمع الإيزيدي من مجازر أخرى .

(كروب/ك)

ANHA