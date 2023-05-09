’فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان إرث علينا الحفاظ عليه‘

يتعرض القائد عبد الله أوجلان الذي رسم طريق النضال أمام المرأة وأعاد لها دورها في المجتمع ومكانتها الحقيقة، لعزلة مشددة من قبل سلطات الدولة التركية.

عضوات مؤتمر ستار في حلب شجبن العزلة والصمت الدولي حيالها، وأكّدن على السعي والنضال حتى تتحقق حرية القائد الجسدية.

وقالت عضوة مركز التدريب في مؤتمر ستار، منى كبك، إن "القائد عبد الله أوجلان أعطى أهمية كبيرة للمرأة، وقام بالكثير من الأبحاث لكي يزيد من تقدم المرأة وتطورها ومنحها دورها الريادي في المجتمع".

وتابعت "العزلة المفروضة على القائد، مفروضة على كافة الشعب وبالأخص المرأة، لأنّ نيل المرأة لحقوقها هو أمر يتعارض مع مصالح الدول الرأسمالية التي تريد استعباد المرأة وعدم السماح لها بلعب دورها في المجتمع، لكنها على الرغم من ذلك وبفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لعبت دورها الريادي في المجتمع".

وأكّدت منى أنّ فكر القائد هو حل لجميع مشاكل الشرق الأوسط، وهذا سبب العزلة عليه التي تزداد تباعاً.

"روح القائد حرة"

وطالبت منى جميع النساء بالنضال والكفاح حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "يجب على جميع النساء أن تناضلن وتكافحن حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وأن تكنّ على مستوى عالٍ من التقدير لما أعطانا إياه القائد من حقوق وحريات".

ومن جهتها قالت، سوزدار محمد "إنّ القائد ترك للمرأة إرثاً كبيراً، لكن الفكرة بأنّ نستطيع أن نحمل على عاتقنا مسؤولية هذا الإرث".

وشددت على أنّ القائد محتجز جسدياً في سجن إمرالي، لكن روحه لا تزال بين شعبه في المجتمع وأردفت "نحن كنساء شابات سنناضل ونكافح ضد العزلة المفروضة على القائد حتى نعطيه حقه في تحرير فكرنا".

فكر وفلسفة القائد انتشرت في جميع أنحاء العالم

وشجبت عضوة منسقية، مؤتمر ستار، روشين موسى ما يتعرض له القائد عبدالله أوجلان "يتم تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ومنع ذويه ومحامييه من رؤيته، لا نعلم ما هي حالة القائد الصحية، إننا نطالب بلقاء أو مقابلة مع القائد حتى نطمئنّ عليه".

وأشارت روشين إلى أنّ فكر وفلسفة القائد انتشر في العالم "اليوم إننا نرى أنّ النساء من جميع المكونات تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان، مما يوضح أنّ فكر وفلسفة القائد انتشرت بشكل كبير بين النساء ولا سيما المضطهدات وهذا من أحد أسباب العزلة".

ونوّهت روشين إلى أنّ المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان هي أيضاً شريكة للاحتلال التركي في قضية التآمر على القائد، وقالت: "سنواصل تنظيم النشاطات والفعاليات، ولن نتقاعس ولن نتوقف عن العمل والكفاح والنضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

المنظمات الحقوقية بكماء في قضية القائد

وقالت من جانبها، أليفة حسن "المرأة كانت دائماً المسؤولة عن المجتمع حتى ظهرت الذهنية الأبوية السلطوية وتم أخذ حق الحكم وحق الحرية من يدها، وهذا ما حاربه القائد عبد الله أوجلان في فكره وفلسفته".

وأردفت أليفة "إنّ القائد رسم للمرأة مسار الحرية والنضال والكفاح أمام المرأة حتى تعود لطبيعتها وحقيقتها الريادية في المجتمع".

ونوّهت أليفة إلى أنّ قضية القائد عبد الله أوجلان هي قضية عالمية الآن "القائد عبد الله أوجلان قضيته عالمية الآن، لأنه نادى بالحرية لجميع الشعوب المضطهدة، حين سجنوا القائد أرادوا أن يقطعوا الرأس عن الجسد، لكن هيهات، فإنّ فكر وفلسفة القائد ستبقى بين الشعب".

وشجبت أليفة الصمت الدولي حول العزلة المفروضة على القائد "إنّ العزلة المفروضة على القائد هو أمر لا إنساني، لأنّ جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم و ال CPT بكمٌ حول هذا الموضوع، إننا كنساء نشجب العزلة المفروضة على القائد ونشجب الصمت الدولي حول الموضوع".

(ك)