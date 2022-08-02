’الشعب الإيزيدي يجد الأمن والحماية في قوات أسايش إيزيدخان‘

مرت 6 سنوات على مجزرة 3 آب 2014 التي تم ارتكابها ضد المجتمع الإيزيدي. في مثل هذه المرحلة، تعتبر قضية الدفاع عن النفس والحماية الذاتية للمجتمع الإيزيدي ومؤسساته الدفاعية من الأجندة الرئيسة للشنكاليين. ومن المعروف أنه قبل المجزرة ، كانت قوات البشمركة والقوات العراقية هي التي تتولى قضايا الأمن في العراق ، لكن عندما بدأت المجزرة، أداروا ظهرهم للمجتمع الإيزيدي وتركوهم في مواجهة المجزرة.

بالتزامن مع المقاومة ضد مرتزقة داعش ، تم إنشاء قوى الأمن في شنكال والمتمثلة بأسايش إيزيدخان على يد الشباب الإيزيديين ، وهي تعمل حتى اليوم على حماية الشوارع والقرى ومدينة شنكال.

شيرزاد شمو ، الإداري في أسايش إيزيدخان ، تحدث لوكالتنا بالتزامن مع الذكرى السنوية للمجزرة، حول دور قوات أسايش إيزيدخان في حماية مجتمع شنكال.

الهدف من تشكيل الأسايش هو الأمن والحماية

شيرزاد شمو ، استذكر بداية ضحايا وشهداء المجزرة، وأشار إلى أن حق الدفاع عن النفس هو أقدم حق شرعي لكل فرد في المجتمع ، والمجتمع الإيزيدي مثله مثل كل المجتمعات، لا ينبغي لهم أن يعتمدوا مرة أخرى على القوى الخارجية. وقال: "أسايش إيزيدخان قوة شرعية، تأخذ شرعيتها من شعبها، من الشهداء والمقاومة ضد مرتزقة داعش ".

وقال شمو عن الأسايش: "إن أسايش إيزيدخان تأسست نتيجة المجزرة. عندما سيطر داعش على هذه المنطقة ، تمكنت الأسايش من لعب دور جيد مع وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة في شنكال ، وكذلك إلى جانب مؤسسات وإدارات الإدارة الذاتية. لقد أدت دورها رغم قلة الإمكانيات، وتمكنت من حماية المجتمع وقيم المجتمع ".

أكد شيرزاد شمو أن دعم ومساعدة مجتمع شنكال كان له دور مهم في تأسيس وتنفيذ مهمة أسايش إيزدخان وتابع حديثه قائلا: "الأسايش أدت إلى إرساء الأمن والأمان الداخلي في شنكال حتى يتمكن النازحون من العودة بسهولة إلى أراضيهم. هذا أيضاً زاد من دور الأسايش. الآن ، نحن في أسايش إيزيدخان نرى أن هناك شعباً يقف خلفنا وسيبقى إلى جانبنا حتى النهاية. وكان هذا الشعب شاهداً على كل تلك المعاناة، وواجه أياماً صعبة ورغم ذلك التف حول قوات الأسايش. ونحن أيضاً كقوة ، قوة تابعة لهذا الشعب، نحن قوة حماية هذا الشعب. ليس فقط من حيث الحماية من الهجمات العسكرية والإرهابية ؛ بل إننا نقوم بواجبنا في حماية ثقافة الأمة وممتلكاتهم وديارهم، وحماية البيئة والعديد من القضايا الأخرى. والشعب أيضاً يلتف حول قواته، لأنهم يجدون أمنهم ووجودهم في وجود أسايش إيزيدخان".

مجيء حزب العمال الكردستاني إلى شنكال كان رسمياً

ولفت شمو الانتباه إلى بعض الأوساط التي تمارس ضغوطًا وتهديدات على قيم ومكتسبات شنكال، وعلق على الذين يقولون إن ’أسايش شنكال تابعة لحزب العمال الكردستاني‘ كحجة للهجوم على شنكال، وقال حول الموضوع: "هذه كلها حجج. على سبيل المثال؛ يقولون إن أسايش إيزيدخان تابعة لحزب العمال الكردستاني. لا يوجد شيء من هذا القبيل. موقع حزب العمال الكردستاني وأماكن عملياته واضحة. الإيزيديون يعيشون منذ القدم. تعتبر هذه المنطقة مركز المجتمع الإيزيدي. حزب العمال الكردستاني ، وهو حزب يناضل منذ 40 عاماً، يناضل من أجل الدفاع عن الحقوق. لماذا لم يأت إلى شنكال قبل ذلك؟ في أكثر الظروف حساسية وصعوبة، وفي أصعب الأيام حيث كان داعش موجوداً، وحيث لم يدافع أحد عن الإيزيديين، جاء حزب العمال الكردستاني لنجدة شنكال. ولم يدخل إلى شنكال بشكل سري، بل جاء بشكل رسمي. جاؤوا في قوافل، وسط زغاريد الأهالي ، جاؤوا إلى أماكن عديدة في جنوب كردستان وحتى إلى شنكال. تم ذلك تحت إشراف الحكومة العراقية. ولما غادر، ذهبوا أيضاً بالزغاريد وتم وداعهم بباقات الورود. وعندما انسحبوا انسحبوا تحت إشراف الحكومة العراقية ".

الشعب يمنح الشرعية لأسايش إيزيدخان

وقال شيرزاد شمو، عضو إدارة أسايش إيزيدخان ، بأنهم قوة شرعية ويحصلون على شرعيتهم من شعبهم. وأضاف: "عندما تأسسنا لم يكن هناك شيء مشروع ولا شيء شرعي في العراق أيضاً. كانت ترتكب انتهاكات بحق الإنسانية، وبحق الأهالي، وانتهكت كرامة الناس ، وتعرض الأطفال للذبح، فكيف توجد شرعية؟ لقد فقدنا أيضاً الآلاف من نسائنا وأطفالنا على يد داعش. الذين يتحدثون عن اللاشرعية اليوم أين كانوا في ذلك اليوم؟ فهل من المشروع أن يقع أبناؤنا في أيدي داعش؟ اليوم ، أولئك الذين يصفون أسايش إيزيدخان والقوات التي تدافع عن هذا الشعب، باللاشرعية ، يشرعنون داعش. نحن قوة ضد داعش. نحن لا نقبل مثل هذا الظلم على أمتنا ، فنحن أبناء هذه الأمة ، نحن من عانينا. نحن الذين قاومنا هنا لسنوات. لذلك لا معنى أبداً من أن يظهر البعض على الشاشات ويشككوا في شرعيتنا. هنا، إذا قال شعبنا إن عودتنا إلى شنكال ستتحقق بفضلكم، فإننا سوف نعتمد على ذلك. نحن نحترم شهداءنا ".

وقال شمو إن حق الدفاع عن النفس حق مشروع لا جدال فيه. "لماذا لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا؟ لأننا تعرضنا لمجزرة ولم يهتم بنا أحد. اليوم نحمي أنفسنا وشعبنا وأرضنا ونحمل هذا العبء على أكتافنا ".

"وطننا شنكال وجبالنا سوف تحمينا"

ونوه عضو إدارة أسايش إيزيدخان شيرزاد شمو إلى السياسة التي يتم تطبيقها في شنكال وقال: "للأسف ، نحن ندخل العام التاسع للمجزرة، لكن شعبنا لا يزال جريحاً. يتعرض للخيانة كل يوم. يتعرض للمؤامرات والألاعيب السياسية. يعيش بعض الناس على دماء هذا المجتمع. هذا شيء مؤلم للغاية بالنسبة لنا. لم نكن نتوقع أنه حتى بعد المجزرة سيتم التعامل معنا على هذا النحو ".

وأشار شمو إلى أن المجزرة على المجتمع لم تنتهِ بعد والأحزاب السياسية ما زالت تمارس عليهم الألاعيب والصفقات التجارية. وأنهى حديثه بالقول: "أريد أن أسأل أبناء شعبنا. لماذا نحن مهاجرون؟ لماذا لا نعود إلى أرضنا؟ لماذا لا يسمحون لنا بالعودة؟ لماذا يتم حبك عشرات الألاعيب على شنكال حتى لا يعود الشعب؟ من المهم اليوم أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. لا يمكننا الحفاظ على وجودنا خارج شنكال. الذي يحمينا من المجازر هو وطننا شنكال وجبالنا. يجب أن يتخلى مجتمعنا عن مصالحه الشخصية. دعونا نبني وحدتنا. ونحن بدورنا نعاهد شعبنا أن جميع أعمالنا وجهودنا سوف تكون منصبة على أن لا نسمح لهم بفرض مجزرة أخرى على مجتمعنا. أدعو أبناء مجتمعنا المهاجرين للعودة إلى شنكال ، معاً يمكننا بناء وحماية شنكال."

(ك)

ANHA