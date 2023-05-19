’الرسم وسيلتنا في التعبير عن شوقنا لمدينتنا عفرين‘

رغم نزوحهم من عفرين بعد احتلالها من قِبل المحتل التركي ومرتزقته، إلا أنهم لم ينسوا البيئة التي عاشوها وجسدوا ذلك في رسوماتهم، مؤكدين على أن ملامح عفرين دائماً ما ستكون حاضرة في رسوماتهم.

الطفل محمد مصطفى ذو 10 ربيعاً، من قرية سناريه التابعة لناحية شيه في مدينة عفرين المحتلة، دائماً ما كان القلم بيده ويرسم رسمات بسيطة جداً على أوراق دفاتر أخواته في المنزل في بدايات شغفه بتعلم المزيد عن الرسم لكي يتخطى تلك المرحلة ويتقنها بشكل جيد.

فني المستقبلي لن يخلو من ملامح عفرين

شجعه والِداه في تنمية مهاراته في الرسم، تحقيقاً لحلمه، لذا قاموا بإرساله إلى مركز حركة الهلال الذهبي ليتلقى التدريبات وتعتاد يداه على تحسين لوحاته الصغيرة يوماً بعد يوم.

سرعان ما استجاب محمد للتدريبات التي يتلقاها في الأسبوع مرتان فقط، وبدأت تتغير رسوماته نحو الأفضل، باستخدام الألوان المائية بالرغم من أن قلة قليلة من هم بعمره يتقنون الرسم بها، عدا أنه لا يصعب عليه الرسم بواسطة أنواع أخرى من الألوان.

طموحات محمد لا تقتصر على إتقان الرسم فقط إنما تعريف العالم بمدينته، أذ يقول "أود أن أكون محامياً في المستقبل، أما عن هوايتي فأتمنى أن انتقل إلى مرحلة الإتقان والاحترافية، وسيحكي فني قصة عفرين وأطفالها وطبيعتها، لتصبح معروفة أكثر"، لما يرى ما تتميز به مدينته من طبيعة خلابة، فيميل إلى رسم لوحات تحوي تفاصيل الطبيعة.

أما الطفلة روكسانا جعفر ذات 12 ربيعاً، من قرية حج خليل التابعة لناحية راجو في مدينة عفرين المحتلة، أيضاً من محبي الرسم، وتسعى إلى تنمية مهارتها في هذا المجال.

التعبير عن أشواقنا عبر رسوماتنا

بدأت روكسانا بتعلم الرسم باستخدام الألوان الخشبية في البداية، لكن بعد انضمامها إلى مركز حركة الهلال الذهبي باتت تستطيع الرسم بأي نوع كان من لألوان.

بأناملها الصغيرة وبروحها الطفولية البريئة، ترسم روكسانا صور شخصيات كرتونية، لكن جزء منها دائماً ما يميل إلى رسم الأشجار والأزهار والبيوت الصغيرة، كونها عاشت في بيئة لا تخلو من هذه الأشياء.

إحدى لوحات روكسانا كانت عبارة عن شجرة زيتون بالقرب من منزل عتيق على شرفة النافذة نبتة صغيرة، تشرح تلك الرسمة بالقول: "لا يمكننا زيارة قريتنا، نعبر عن شوقنا عبر رسماتنا من خلال رسم شجرة الزيتون وبيوت مشابهة لبيوتنا في القرية".

(ك)