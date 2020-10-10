’القائد آبو أصبح شعلة الأمل والحرّية‘

خرج الآلاف من أهالي حييّ الشيخ مقصود والأشرفية في تظاهرة حاشدة للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في حي الشيخ مقصود بترديد الشعارات والهتافات التي تنادي بحرية القائد أوجلان، وجابت الشارع الرئيسي المؤدي من القسم الغربي إلى القسم الشرقي بالحي، وصولاً إلى منطقة الجبانات بالقسم الشرقي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو كلمة قالت فيها: "إنّ الدول المهيمنة سعت من خلال هذه المؤامرة واعتقال القائد عبد الله أوجلان، إلى فصل فكر القائد عن شعبه، ولكن يجب أن يعلم الجميع بأنّ فكر القائد مترسّخ في عقول شعوب الشرق الأوسط، ولا أحد يستطيع كسر إرادتهم ما داموا يناضلون بفكر وفلسفة القائد أوجلان".

كما ألقت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية جيندا دلسوز كلمة قالت فيها: "إنّ القائد أوجلان أصبح صوت كلّ إنسان يطالب بالحرية، وأنّه أصبح شعلة الأمل والحرية".

وانتهت التظاهرة بالشّعارات التي تحيّي مقاومة إيمرالي.

(ع س- م ع/ك)