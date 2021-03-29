’البطولة هي تغيير حقيقة كردستان عبر الثورة‘

المرحلة التي بدأت مع مظلوم دوغان في الـ 21 آذار ، تحولت إلى مرحلة البطولة مع معصوم قورقماز (عكيد) .

وخلال مؤتمره الثالث الذي عقد في نهاية شهر تشرين الأول عام 1986 قرر حزب العمال الكردستاني اعتبار يوم 28 آذار، ذكرى استشهاد معصوم قورقماز (عكيد)، يوم البطولة القومي.

حيث كانت المقاومة البطولية التي أبداها مظلوم دوغان في سجن آمد عام 1982، بمثابة استمرار لمقاومة كاوا الحداد، والتي امتدت إلى يومنا الراهن، ومع العملية البطولية التي نفذتها قوات الكريلا بتاريخ 28 آذار عام 1986 بقيادة معصوم قورقماز تعاظم نضال الحرية، وفتحت مقاومة السجون ومقاومة الكريلا الطريق أمام مقاومة الحرية التي يخوضها الشعب الكردي.

يصف القائد عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني بأنه "حزب الشهداء" وفي هذا الإطار تم اعتبار الفترة الممتدة من 21 إلى 28 آذار أسبوع البطولة.

'المعنى الحقيقي لأسبوع البطولة'

تحدث القائد عبدالله أوجلان عن الأبطال الذين استشهدوا على مدى 42 عامًا في أوقات وأماكن مختلفة:

"هؤلاء أبطال عظماء، وهم ضمانة لاستمرار الانتصارات التي حققها نضالنا، وإضفاء معان أكبر على نوروز، وإن ولادة حزب العمال الكردستاني، ثم انتقاله إلى الميدان الإيديولوجي وبعدها إلى النضال السياسي، تحقق على هذا الأساس، وفيما بعد تجسدت هذه الظاهرة في شخص مظلوم دوغان، والتي جسدت المعنى الحقيقي لنوروز، واستحق أن يسمى بـ كاوا العصر، من خلال بطولتهم التي تحققت في أصعب وأحلك الظروف، واسترخصوا الموت في سبيل القضية الكبرى، وفي الوقت نفسه، وبدون تردد فتحوا الطريق أمام تحقيق النصر.

في نوروز عام 1986، وبقيادة القائد العظيم معصوم قورقماز وصل نضال التحرر الوطني إلى مرحلة كبيرة جدًّا، وعلى الرغم من أن استشهاده شكّل خسارة كبيرة بالنسبة للنضال وبالنسبة لأبناء شعبنا أيضًا، إلا أن آمال العديد لم تحقق، وعلى العكس من ذلك، فقد تعاظمت المقاومة، وبهذا الشكل اتحدت وتلاحمت مقاومة السجون مع مقاومة الجبال، وتم تسمية الأسبوع الواقع بين 21- 28 آذار بأسبوع المقاومة، واكتسب معناه الحقيقي.

'رفيق الدرب معصوم قورقماز حوّل PKK إلى نداء للحرية'

بعد التحوّل الجماهيري الذي حققناه، أحرقت الفتيات أنفسهن في نوروز، لقد كانت هذه الفعاليات ممارسات بطولية كبيرة، حيث انطلق هذا الميراث في نوروز عام 1990، عندما أوقدت زكية آلكان شعلة الانتفاضة في جسدها، واستمرت في نوروز عام 1992 مع رهشان دميرال، وفي نوروز عام 1994 استمر هذا الميراث مع رفيقتي الدرب روناهي وبيريفان، وتحوّل إلى نداء للجماهير الشعبية، كما أطلق رفيق الدرب نداء من أجل توطيد الارتباط مع الحزب، وجعل من حزب العمال الكردستاني نداءً من أجل الحياة، وكما أن الرفيق معصوم قورقماز بقي مرتبطًا بالكريلا وتحوّل إلى صوت لها، فإن استشهاد هذه الفتيات أيضًا كانت بمثابة نداء 'للبدء بالانتفاضة، والإخلاص لها، توجهوا إلى الوطن، وتوجهوا إلى الوطنية، وحققوا اللحمة الوطنية، وأوقدوا شعلة النار' .

فرهاد كورتاي، هو أيضًا أضرم النار في جسده، كما توجد مقاومة الإضراب عن الطعام حتى الموت، هم يقولون "كان يجب أن نحقق وصية مظلوم دوغان، لذلك فإن الاضراب عن الطعام هو بمثانة نقد ذاتي". فرهاد ورفاقه أيضًا قالوا "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية، عمليتنا هي بمثابة نقد ذاتي".

عمليات إضرام النار في الجسد، تعتبرها الأوساط المعادية، وكذلك الأشخاص الذين لا ينظرون إليها بتمعن، على أنها انتحار، وهكذا يتم تحليلها والكتابة عنها.

لا، الأمر ليس كذلك، فبالنظر إليها من أي جانب كان ، نرى أن الشخص الذي يحاول تنفيذ مثل هذه العملية ، فإنه يملك إرادة وقوة مقاومة كبيرة جداً .

زكية آلكان رأت أن الثورة ضعيفة في آمد ، في تلك الفترة كانت آمد صامتة ، ولم تكن تتحلى بتلك الحماسة الكبيرة ، لم تكن في وضع للاحتفال بنوروز . كانت هناك حاجة إلى نار ، حاجة إلى شعلة . بهذا الشكل نظرت الرفيقة زكية آلكان إلى الموضوع ، ورأت أن عملية من هذا القبيل ستكون مناسبة . مقاومتها كانت لأجل الجماهير ، وبعد استشهاد وداد آيدن ظهر جلياً أنها كانت تسعى إلى ظاهرة ذات معنى . حيث خرج مئات الآلاف من الآمديين إلى الميادين ، ووضعوا بصمتهم على مرحلة مقدسة .

في أزمير أضرمت رهشان دميرال في جسدها؛ هي أيضاً شعلة نار على قلعة إزمير . كانت عمليتها بمثابة نداء للجماهير الكردية الموجودة في المدن الكبرى بـ ’العود إلى الوطن ، عدم التخلي عن الروح الوطنية ، بالتأكيد يجب أن تعودو‘ . وبلا شك فقد انسجمت عمليتها الفدائية كثيراً مع النداءات التي وجهناها إلى الجماهيرة الكردية في المدن الكبرى تحت شعار ’عودوا إلى وطنكم ، وساندوا الحرب الثورية‘ . هذه المقاومة هي مشعلتها ، إنها عملية بطولية عظيمة .

ولدينا أيضاً شهداء نوروز في أوروبا . من المفيد التوقف عندهم . الرفيقتان بيريفان (نيلكون يلدرم) و روناهي ( بدرية تاش) ، هتين الفتاتين تركن رسائل قيمة وذات معنى كبير في كردستان . لقد شاهدت بعض أحاديثهن ، والعديد من الرسائل ، لديهن بعض التحليلات والتقارير ، لقد رأيت بعضاً منها .

هؤلاء الرفاق يسعون بشكل خاص إلى أن يكونوا مناضلين كما نرغب لهم أن يكونوا ، ولكن من الغريب إن لا يتم الاستجابة بشكل كافي للعمليات التي نفذوها . فمن أهم الخصائص التي يتحلى بها هؤلاء الرفاق هي بالإضافة إلى أنهم لم يتعرضوا للتزييف ، والتطفل على الحياة ، وفقدوا حياتهم بكل سهولة هناك ، وكانوا منفتحين على الحياة الثورية . حقاً إن موقف مثالي . المهم هنا هو الإخلاص ، والمبدئية وعدم السماح بالتزييف . يجب بشكل قاطع أن ننظر بهذا الشكل إلى هذه النماذج .

’فعالية الرفيقة سما يوجه ، فعالية بطولية‘

عملية الرفيقة سما يوجه من العمليات البطولية . فكما هو معلوم ، فإن الرفيق فكري بايكلدي نفذ عملية مماثلة في نفس اليوم ، في استذكار هذه الرفيقة . إن العمليتين التي نفذها هذين الرفيقين تنطويان على معان كبيرة . من الضرورة بمكان التمعن جيداً في هذا الأمر ، واستخلاص بعض الدروس منها . يمكن للمرء أن يعتبرها بمثابة الطهارة بالنار ، بمثابة التمييز بين القوة والضعف ، بين الطهارة والنجاسة بواسطة النار . نحن أيضاً تعرفنا على سما يوجه ، كانت تتولى بعض المهام بين صفوفنا . أعتقد أن اسمها في ذلك الوقت كان سرهلدان ، وكانت على الدوام تعيش روح الانتفاضة . لم تستسلم ، لم تتخلى عن الانتفاضة ، وبلا شك كانت شخصية تسعى على الدوام إلى تجسيد هذا الأمر .

شخصية زيلان ، هي شخصية مماثلة أيضاً ، لقد اضفت قوة وجمالاً على عمليتها . هي نفس النموذج . النضال في ظروف السجن أكثر أهمية . فإذا تحدثنا عن عدم القبول بالحياة الاعتيادية ، وفي هذا المجال فإن مقاومة السجون هي مثال بارز جداُ ، في السجون لا بد من الإجابة على سؤال "كيف نعيش" .

’البطولة هي الأبجدية التي سوف سوف تغير حقيقة كردستان عبر الثورة‘

في كردستان اليوم الراهن ، يجب أن تكون الحياة بطولية من الناحية الفكرية والتنظيمية والعملية . البطولة هي الأبجدية التي سوف سوف تغير حقيقة كردستان عبر الثورة . الظروف والمستجدات العالمية والتاريخية تفرض هذا الأمر بقوة؛ مثل هذه الخطوات تتحقق عبر الكثير من المحن والمصاعب الكبيرة . وخاصة إذا كان عدو الجيل الذي يعيش هذه المرحلة عدو غدار ، وأصدقائهم غدارون ، وافرادهم بائسون . وها هي البطولة تحقق النصر في مواجهة هذه المصاعب . هناك حاجة ملحة وكبيرة للنضال والتضحية والشجاعة أكثر من أي وقت آخر . إن الحملات التي ينظمها تنظيم كردستاني يقود طليعة الحركات الكردستانية ، ويقود طليعة النضال من أجل الحرية ، لا يمكن أن تغير الواقع المفروض على من خلال إبداء البطولة . وكأحد مبادئ الديالكتيك الحتمية ، فإن الذهنية المبدئية للبطولة ، سوف تتحقق بنضال دؤوب وصعب حتى تحقيق النصر . وجميع الممارسات والتصرفات الأخرى هي تصرفات مخادعة ، ولا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تكون عاملاً لتحقيق التقدم .

على هذا الأساس فإننا بصدد أطلاق حملة نوروز كبيرة أخرى ، حملة الربيع . وبكل فخر استطعتم الوصول إلى هذه الأيام . إنها حقاً مرحلة انتصار مهمة من أجل التحرير . إنه موقف مهم وعظيم . يجب أن تعلموا جيداً كيف ستعلمون حتى النهاية وبروح مسؤولية عالية . يجب أن لا يمر يوم ، أو شهر أو حتى لحظة واحدة ، دون أن تحققوا فيها النصر . يجب أن تفعلوا ذلك . وعلى هذا الأساس أحييكم جميعاً .

(ك)

ANHA