’ سياسة الحزب الديمقراطي بحق الإعلاميين تشبه سياسة حزب العدالة‘

اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني العشرات من الصحفيين والناشطين المدنيين في مناطق دهوك وهولير، وآخرهم كان الصحفي أحمد زاخوي الذي اعتقل من قبل آسايش حكومة الإقليم في زاخو بجنوب كردستان خلال تغطيته احتجاجًا شعبيًّا في 19 آب الجاري، وهو الآن مضرب عن الطعام في السجن.

الصحفي وعضو مجلس اتحاد الإعلام الحر في إقليم عفرين، إدريس حنّان قال: "السلطات في جنوب كردستان تسعى إلى السيطرة على الإعلام وقمع حريات الإعلاميين، وأضاف "على الرغم من إصدار حكومة إقليم كردستان العديد من القرارات حول حرية الصحفيين في عامي 2007 و 2008 و في عام 2013 وتشكيله العديد من النقابات، إلا أنها فقط تخدم السلطة الحاكمة فيه وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، لذلك فإن وضع الإعلام في جنوب كردستان بدأ يتدهور جراء سياسات حكومة إقليم كردستان".

وعن قيام حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقييد الحريات وبشكل خاص في مناطق بهدينان وهولير، قال حنّان:" بحسب متابعتنا للأوضاع التي تشهدها بهدينان وهولير نرى أن هناك تبلورًا لإرادة شعبية ضد الاحتلال التركي، وقد حاول الصحفيون والإعلاميون إظهار تلك الإرادة للرأي العالم، فلجأت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى القمع لتقييد الحريات، ونفذت حملات اعتقالات ضد النشطاء المدنيين والصحفيين".

سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الإعلاميين تشبه سياسة حزب العدالة والتنمية

ونوه حنّان في حديثه إلى أن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الإعلاميين والصحفيين تشبه سياسة حزب العدالة والتنمية "وهذه التصرفات بعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية، فخلال ثمانية أشهر الماضية تم اعتقال حوالي 90 صحفيًّا في جنوب كردستان، واعتقال أحمد زاخوي خير مثال على ذلك، وهو الآن مضرب عن الطعام".

ودعا إدريس حنان في ختام حديثه إلى تشكيل هيئة قضائية تتكفل بمتابعة الانتهاكات التي تحصل بحق الإعلامين في أجراء كردستان وإرسالها إلى الجهات المعنية، للحد من الانتهاكات.

(م ح/ك)

ANHA