تتوالى ردود الفعل المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال ومخمور، ليلة أمس.

الشهباء

’ الهجمات لن تثنينا عن المضي قدماً لإنجاح تجربة الإدارة الذاتية‘

تجمع العشرات من أعضاء وإداريين في الإدارة الذاتية في إقليم عفرين، في ساحة مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين، حيث قرأ البيان الذي أصدرته الإدارة الذاتية بهذا الصدد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم عفرين، محمد نور شباب.

البيان نوه إلى أن "حدة الهجمات الأخيرة واتساع رقعتها لتشمل جميع هذه المناطق ناجم عن شعور الحكومة التركية بالخيبة والخذلان لفشل مخططها في سجن غويران والذي كان يرمي للعودة للاستثمار في الإرهاب.

استهداف حكومة الإرهاب المذكورة لتجربة الإدارة الذاتية التي تمثل إرادة شعوب ومكونات المنطقة بالعيش المشترك ضمن تجربة ديمقراطية تعددية حقيقية".

كما أشار إلى أن "السبب الرئيسي الذي يزيدُ من إصرار الحكومة الشوفينية التركية على إفشال تجربتنا هذه هو الدور الريادي للكرد في قيادة هذه التجربة التي من المؤمل أن تكون مثالاً يحتذى لحل عموم الأزمة السورية".

الإدارة الذاتية في إقليم عفرين أكدت في بيانها أن "تلك الهجمات التي تم شنها على مناطقنا والاستهدافُ المستمرُ والمتكررُ لأبنائنا لن يثني عزيمة وإصرار شعبنا في المضي قدماً لإنجاح تجربة الإدارة الذاتية ولن تكسر إرادته وثقته بالنصر".

الطبقة

’ آمال الشعوب بالوصول إلى الحياة المشتركة لن تجهضها مؤامرات تركيا وأذنابها"

وفي مدينة الطبقة تجمع ذوو الشهداء وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المجلس من قبل الإداري محمد العرب.

البيان ناشد "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والشرفاء في هذا العالم والدول الضامنة للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا وغيرها من المناطق الأمنة".

وأكد ذوو الشهداء في بيانهم أن "قواتنا الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بث الفتنة ونشر الفوضى في مناطقنا".

الرقة

وفي مدينة الرقة تجمع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء للإدلاء ببيان بهذا الصدد، وقرئ من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الرقة عبير المصطفى.

وجاء في البيان "إننا كعوائل الشهداء ندين جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي التي تشكل خطراً حقيقياً على عموم جغرافية المنطقة وتأتي هذه الاعتداءات وسط صمت دولي ممنهج ومريب".

واختتم بيان مجلس عوائل الشهداء في الرقة بالقول "إن كل هذه الاعتداءات لن تزيدنا إلا قوةً وإصرار على المحافظة على ممتلكاتنا وأرضنا التي سطرت بدماء الشهداء ان تحقيق الآمال التي راودت الشعوب طيلة مئات السنيين للوصول إلى الحياة المشتركة لن تجهضها مؤامرات تركيا وأذنابها".

(ك)

ANHA