’ على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإخراج الاحتلال التركي من المنطقة‘

تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف احتلالها وتجهير أهلها وتنفيذ سياسات التغيير الديمغرافي.

ورغم الاتفاقات التي أُبرمت بين الاحتلال التركي، وكلاً من روسيا وأمريكا حول وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال التركي يواصل استهداف القرى الآهلة بالسكان ويرتكب المزيد من الجرائم من قتل ونهب وتدمير.

عدد من النساء من أهالي سريه كانيه واللواتي يقطن في مراكز الإيواء في مدينة الحسكة تحدثن لوكالة أنباء هاوار، وطالبن المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته حيال جرائم الاحتلال.

المهجرة سميرة خليل من مدينة سري كانيه قالت إن الاحتلال التركي "نهب ودمر منازلنا، واحتل ارضنا، ولم توقف عدوانها رغم الاتفاقات، والآن نريد العودة إلى أرضنا وبيوتنا، وعودة أطفالنا الى مدارسهم وإكمال عملية تعليمهم".

وأضافت سميرة خليل "لن نعود الى منازلنا في حال وجود المرتزقة أو ما يسمى بـ"جيش الوطني السوري" على أرضنا، ونطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه حيال إعادتنا الى منازلنا".

ومن جانبها قالت المهجرة ساكينة توفيق: "جميع دول العالم ساندت الاحتلال التركي على نهب واحتلال أراضي شمال وشرق سوريا، وأردفت بالقول "على المجتمع الدولي العمل على طرد الاحتلال التركي من أراضينا وعودتنا إلى ديارنا".

كما طالبت عزيزة علي، وهي مهجرة من مدينة سري كانيه، المجتمع الدولي والدول التي أبرمت اتفاقات مع الاحتلال التركي بإخراج الاحتلال من المناطق المحتلة".

(ك)

ANHA