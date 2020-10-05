’ أحفاد العثمانيين يسعون إلى تكرار مجازر الإبادة بحق الشعب الأرمني‘

تاريخ الشعب الأرمني هو تاريخ التعرض لمجازر الإبادة على يد الإمبراطورية العثمانية، وبحسب الوثائق التاريخية فإن الشعب الأرمني تعرض لعشرات المجازر، حيث تم تهجيرهم من ديارهم كما نهبت أموالهم وأراضيهم ودمرت منازلهم.

يسعون إلى إبادتنا مرة أخرى

الدولة التركية التي هي من بقايا الإمبراطورية العثمانية تعمل على استغلال واستخدام مرتزقتها الموجودين في إدلب وعفرين وسري كانيه وكري سبي، بهدف ارتكاب مجزرة إبادة جديدة ضد الشعب الأرمني.

مواطنون من المكون الأرمني في مدينة الحسكة، عبروا عن سخطهم إزاء سياسات الدولة التركية وطالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لمخططات الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية.

آرفي كري ميناس 80 عامًا أشار إلى المخاطر المحدقة بالشعب الأرمني، ونوه إلى أن الأرمن تعرضوا خلال تاريخهم للعديد من مجازر الإبادة، العثمانيون أصدروا قرارات بإبادتهم، وقتل خلال تلك المجازر مليون ونصف المليون من الأرمن. قُتل المئات من الأطفال الصغار، كما تم الاستيلاء على منازلهم قسرًا واضطر الآلاف من الأرمن على الهجرة من ديارهم، ووصل العديد منهم على ديرك وقامشلو وسري كانيه والدرباسية وحلب وغيرها من الأماكن، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولًا، والآن يحاول أحفاد العثمانيين إعادة ارتكاب نفس المجازر بحق الشعب الأرمني".

’ الدولة التركية ترسل المرتزقة من أجل قتل الشعب الأرمني‘

المواطن صالح إسماعيل خلف لفت إلى المخططات التي تنتهجها الدولة التركية بحق قره باغ، وقال إن الهدف من هذه المخططات هو إبادة الشعب الأرمني.

خلف قال إن روسيا انسحبت في العام 1990 من أرمينيا، مما جعلها فيما بعد هدفًا دائمًا للتهديدات الأذربيجانية والدولة التركية، وأضاف بهذا الصدد "قراغ التي تقع بين أرمينيا وأذربيجان، يعيش في قسم منها الأذريون المسلمون، ولكن غالبية سكانها من الأرمن، وقد استغلت أذربيجان فرصة انسحاب روسيا من أرمينيا، وبدأت بالاعتداء عليها منذ عام 1990 وحتى اليوم، وتركيا بدورها رأت أن أذربيجان لن تستطيع احتلال أرمينيا، لذلك بدأت بإرسال الآلاف من مرتزقتها إلى هناك للقتال ضد أرمينيا، في الحقيقة إن الهدف التركي هو تكرار المجازر التاريخية التي ارتكبت بحق الأرمن، وهذه المرة يسعون إلى ارتكاب تلك المجازر على يد الأذريين والمرتزقة السوريين".

(ك)

ANHA