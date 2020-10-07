‘تركيا ومرتزقتها يلجؤون إلى الإبادة العرقية تحت مسمى الإسلام‘

يصادف الـ9 من تشرين الأول الجاري الذكرى الأولى لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على مناطق شمال وشرق سوريا، واحتلالها لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض وارتكاب المجازر والجرائم بحق أبنائها.

وفي هذا الإطار تجمع صباح، اليوم، العشرات من عضوات المؤتمر الإسلامي للمرأة رافعات شعارهن وصورة للسياسية الشهيدة هفرين خلف، وذلك في مركز مؤسسة عوائل الشهداء بمركز ناحية تل تمر لإصدار بيان للرأي العام، قرئ من قبل الإدارية في المؤسسة كلناز عثمان.

نددت كلناز عثمان، في بداية قراءتها للبيان بالهجمات التركية على المنطقة، والتي هدفت إلى طمس الهوية الكردية والشعوب المضطهدة، وقالت "ندعو جميع المكونات إلى الوقوف وقفة تضامنية مع أهالي تلك المناطق للعودة إلى ديارهم المحتلة وإعادة إعمارها، وذلك من خلال دحر الفاشية التركية".

وشددت كلناز عثمان، على ضرورة مساندة قوات سوريا الديمقراطية لدحر الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يحاولون توسيع احتلالهم في الشمال السوري، وذلك على حساب تشريد وتهجير النساء والأطفال والشيوخ من بلادهم.

وبيّنت كلناز في محض قراءتها للبيان، أن أفعال الاحتلال التركي تدل على عدم وجود الإنسانية لدى تركيا التي تدعي حمايتها للمسلمين، وتابعت "الإسلام يدعو إلى العيش المشترك والسلام والمحبة، والإسلام براء من أردوغان ومرتزقته الذين يقتلون وينهبون باسم الإسلام".

ودعت الإدارية في المؤتمر الإسلامي للمرأة كلناز عثمان، وباسم المرأة في شمال وشرق سوريا في نهاية البيان، شعوب المنطقة إلى توحيد صفوفها، والوقوف ضد كل من يحارب الإنسانية والحرية والمرأة والدين الإسلامي وجميع الأديان.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي واستخدامه الدين الإسلامي ذريعة لقتل المسلمين.

(د أ/هـ ن)

ANHA