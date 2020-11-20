‘طلبهم يخدم الأعداء وسنحارب من أجل لغتنا‘

تعرض الشعب الكردي إلى القمع والاضطهاد من قبل الدولة المحتلة لكردستان، وقد حارب هذا الشعب وناضل ودفع آلاف من الشهداء، منذ انطلاق ثورة روج آفا، ليحقق الكثير من المكتسبات على كافة الصعد.

ومنذ شهور والمباحثات تجري بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي لتوحيد الصف الكردي، ولكن المجلس الكردي يضع عراقيل أمام التقارب الكردي، كطلب استبدال منهاج الإدارة الذاتية بمنهاج حكومة دمشق، مما آثار غضبًا وسخطًا شعبيًّا وبين المعلمين.

المحاربة لإثبات اللغة

الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في ناحية الدرباسية، جيان حمو، قالت لـ ANHA "اللغة هي أساس الشعوب، ولكل شعب لغة وثقافة خاصة به، وقد حاربت كافة الشعوب وناضلت من أجل لغتها ومن ضمنها الشعب الكردي الذي يحارب منذ عشرات السنين للتحدث بلغته بحرية دون التعرض للقمع والاضطهاد".

جيان حمو، أشارت إلى أن اللغة الكردية بلهجاتها الخمسة "الكردية، الصورانية، اللورية، الكورانية والزازاكية"، تتعرض يوميًّا من قبل الأنظمة الحاكمة للامّحاء وتابعت قائلة: "من أجل هذا على كل فرد من أبناء الشعب الكردي أن يحارب ويناضل لإثبات لغته وثقافته".

طلب المجلس الكردي مرفوض ويخدم الأعداء

ونوهت جيان حمو أن الشعب الكردي استطاع، ومنذ بداية ثورة روج آفا، تحقيق الكثير من الإنجازات فيما يخص تطوير اللغة الكردية، وبناء آلية لها، حيث أصبحت الآن تدرّس في المدارس، وتأسس لها منهاج وخطط عمل لسير العملية التعليمية بنجاح.

وأضافت "مطلب المجلس الوطني الكردي غير مقبول ومرفوض، ولا يصبّ في مصلحة الشعب الكردي، مطلبه يخدم فقط أعداء الشعب الكردي، لأننا حاربنا ذهنية النظام السوري ونظامها البعثي، فكيف للمجلس الوطني أن يطالب بإعادة ذهنية النظام البعثي".

وشددت جيان حمو على أن الهدف من تصريح ENKS خدمة هو مصلحة الاحتلال التركي، العدو الأول للشعب الكردي، على حساب الكرد وقضيتهم.

واختتمت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في ناحية الدرباسية، جيان حمو، حديثها بالقول: "نحن المعلمون حاربنا منذ بداية ثورة ورج آفا لتحقيق مطالبنا في التحدث بلغتنا الأم، وسنبقى نحارب كل من يحاول إلغاء اللغة الكردية في مناطق الإدارة الذاتية"

(هـ ن)

ANHA