‘ثورة شمال وشرق سوريا أصبحت رمزًا للمقاومة‘

توافد، اليوم، العشرات من أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء المقاتل في قوات الحماية الذاتية مصطفى حتو، والتي نُصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في حي قدوربك، لتقديم واجب العزاء لذويه.

وحضر إلى الخيمة التي زُينت بصور الشهداء، وأعلام عوائل الشهداء ومؤتمر ستار، أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وحزب الاتحاد الديمقراطي، والعشرات من أهالي مدينة قامشلو.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، لزكين علي، وقدم العزاء لذوي الشهيد، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وقال علي "تركيا تحاول منذ آلاف السنين القضاء على الشعب الكردي وثقافته، ولكن بدماء شهدائنا وإرادة شعبنا سننتصر على جميع انتهاكات الاحتلال التركي".

وعبّر لزكين، عن الاعتزاز بالشهداء ومقاومة المقاتلين الذين بفضلهم تمت حماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، واصبحت المنطقة رمزًا من رموز المقاومة.

وعاهد لزكين ذوي الشهداء، في نهاية حديثه، بالسير على خطاهم حتى النصر.

هذا ولا تزال فعاليات خيمة العزاء مستمرة بإلقاء الكلمات.

(س ح/هـ ن)

ANHA