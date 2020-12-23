‘روسيا من سهّلت الطريق لتركيا‘

تتعرّض ناحية عين عيسى منذ شهر لقصف مكثّف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بهدف السيطرة عليها باعتبارها منطقة استراتيجية واقعة على الطريق الدولي M4.

وعلى الرّغم من وجود اتّفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين روسيا ودولة الاحتلال التركي بعد احتلالها للعديد من مناطق شمال وشرق سوريا، وتهجير أهالي تلك المناطق وارتكاب الكثير من الانتهاكات بحقّهم، إلّا أنّ الاحتلال مستمر بجرائمه في ظل صمت "الضّامن" الروسي.

الناطق الرسمي باسم مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الشدادي, ناجي النجوم، قال: "الاحتلال التركي ومرتزقته لم يستطيعوا التقدُّم خطوة واحدة تجاه عين عيسى إلّا بعد حصولهم على الضوء الأخضر من الضّامن الروسي".

وأضاف النجوم "نحن ندين بشدّة هذه الهجمات البربريّة على عين عيسى وأهلها, ونحمّل المسؤوليّة لروسيا التي لم تحرّك ساكناً على الرّغم من سقوط عدة قذائف بجانب مقرّاتها، وهي من تُسهّل الطريق أمام تلك الهجمات".

ونوّه النجوم إلى أنّ تركيا ومرتزقتها عاثواً فساداً في المنطقة، وانتهكوا كافّة المواثيق المتعلّقة بحفظ السلام, "والمطلوب من المنظّمات الإنسانية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، أن يتحرّكوا لإيقاف المهزلة والمسرحية الدمويّة التي تُحاك ضدّ أبناء شمال وشرق سوريا".

وبيّن ناجي النجوم أنّ شعوب شمال وشرق سوريا قدّمت آلاف الشهداء للعيش بحريّة وكرامة, وتابع قائلاً: "نحن مستعدّون لتقديم المزيد، والدّفاع عن هويتنا وجغرافيتنا التي يحاول الاحتلال التركي تغيير ديمغرافيتها بشتّى الوسائل".

ومن جانبه قال وجيه عشيرة السادة المشاهدة علي الخضير: "عين عيسى قطعة وجزء لا يتجزّأ من أراضي شمال وشرق سوريا, ويتطلّب من جميع العشائر، وكافّة مكوّنات المنطقة، التكاتُف للدّفاع عنها، وحماية أهلها من بطش تركيا ومرتزقتها".

ونوّه الخضير إلى أنّه يعي المؤامرات الروسية مع الاحتلال التركي وقال: "عليهم أن يعلموا أنّ أبناءنا على استعداد في كلّ الأوقات، لمساندة الأبطال في قوات سوريا الديمقراطية، الذين حرّروا جميع أراضي شمال وشرق سوريا بدمائهم".

واختتم وجيه عشيرة السادة المشاهدة علي الخضير حديثه قائلاً: "نحن عشائر وقبائل وشعوب شمال وشرق سوريا متكاتفون ومتلاحمون أمام جميع الانتهاكات التي تُحاك ضدّنا, ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري من إرهاب مُمنهج بحقنا".

(هـ ن)

ANHA