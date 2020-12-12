‘قسد تعي حجم المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة‘

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته شن هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصةً على ناحيتي عين عيسى وزركان، بهدف تنفيذ المشاريع والمخططات التي رسمتها منذ أن بدأت الأزمة السورية وثورة شمال وشرق سوريا، لاسيما بعد احتلالها لمنطقة سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وفشل كافة مشاريعهم التوسعية في المنطقة.

كما وتسعى تركيا إلى تصدير كافة أزماتها الداخلية إلى خارج نطاق بلادها، وترسل مرتزقتها إلى ليبيا وأذربيجان ومناطق شمال وشرق سوريا بهدف احتلال مناطق أخرى وإحداث التغيير الديمغرافي فيها.

ثابت الجوهر، أمين سر مجلس أعيان الحسكة وممثل قبيلة الشرابين في مقاطعة الحسكة، أوضح لوكالة أنباء "هاوار" أن شمال وشرق سوريا ومنطقة جزيرة تعدّ حاليًّا منطقة النازحين نتيجة الهجمات المتكررة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

ويشن الاحتلال التركي ومرتزقته بين الحين والآخر هجمات على مدن شمال وشرق سوريا ومن ضمنها المخيمات، ويقول الجوهر "يهدف الاحتلال التركي من شن هجماته على ناحية عين عيسى ومخيمها، ومنطقة تل تمر وناحية زركان، إلى خلق البلبلة والفوضى".

'قسد تعي المؤامرات التي تحاك خلف الكواليس'

ويشن الاحتلال التركي مدعومًا بمرتزقة ما يسمون بـ"الجيش الوطني السوري" هجومًا على منطقتي عين عيسى وتل تمر، على الرغم من وجود عناصر للقوات السورية والروسية، التي لم تحرك ساكنًا، فيما تتصدى قوات سوريا الديمقراطية للهجمات، وقد كبدت المرتزقة خسائر فادحة.

جوهر بيّن خلال حديثه، أن عشائر وقبائل المنطقة تعي وتدرك تمامًا حجم المؤامرات التي تحاك ضد أبنائهم في قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا "أبناؤنا في قسد يعون تمامًا بالمؤامرات التي تحاك في الكواليس والغرف المظلمة".

وتعمل تركيا، عبر دعمها لخلايا داعش في دير الزور، على بث الفتن بين المكونات المتعايشة في شمال وشرق سوريا، ويقول الجوهر، "تركيا تدعم عمليات الاغتيال التي تحدث بيد مرتزقة داعش في منطقة دير الزور التي حررها أبناؤنا في قوات قسد".

'دعم قسد لتحرير المنطقة من المحتل'

ودعا الجوهر كافة أبناء القبائل والعشائر والأحزاب السياسية والمستقلين في منطقة شمال وشرق سوريا إلى الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وإداراتهم الذاتية، كونها في مرحلة إعادة هيكلة وتجديد، لتصحيح مسار الإدارة بكل تسمياتها سواءً العسكرية، السياسية، الإدارية والخدمية منها.

وقال ثابت الجوهر، أمين سر مجلس أعيان الحسكة وممثل قبيلة الشرابين في مقاطعة الحسكة، في ختام حديثه "قسد تسعى دائمًا إلى تحرير كافة الأراضي التي احتلتها تركيا ومرتزقتها، إن كانت بالعملية السياسية والحوار فلا مانع، وإذا فرضت علينا المعارك لتحرير مناطقنا فنحن إلى جانب أبنائنا".

(هـ ن)

ANHA