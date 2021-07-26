‘نضال قوات سوريا الديمقراطية شكل من أشكال الشراكة بين الكرد والعرب في عهد صلاح الدين‘

أقامت منظمة التنمية والتطوير في مصر منتدى حواري عبر تطبيق زووم تحت عنوان "العلاقات الكردية العربية في ظل المستجدات والتحديات الراهنة".

وناقش المنتدى جملة مواضيع حول العلاقات الكردية العربية منها: لماذا العلاقات الكردية العربية الآن؟، الدور العربي والكردي في التصدي لمحاولات الهيمنة على المنطقة؟، دور المجتمع المدني في تفعيل الحوار العربي الكردي؟، لما التركيز على المدخل الثقافي أساساً للحوار؟ ومستقبل الحوار العربي الكردي؟. بمشاركة عدد من المثقفين والأكاديميين الكرد والعرب.

وأكد المشاركون أن العلاقات الكردية العربية علاقات تاريخية متجذرة منذ القدم، وأن الملف الكردي ملف كبير بحجمه وثقله وشائك، وأن شعوب المنطقة متضامنة ومتكاتفة مع حقوق الشعب الكردي.

نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد غباشي، وهو مدير الندوة تحدث لنا حول الموضوع.

’يجب تعزيز العلاقات الكردية العربية‘

غباشي أشار إلى أهمية هذا المنتدى في هذه المرحلة لجهة تطوير وتعزيز العلاقات الكردية العربية، وقال بهذا الصدد: "هناك حاجة إلى إطار أوسع، لنتمكن من خلاله إلى تأسيس إطار مشترك بين الكرد والعرب".

كما أشار غباشي إلى أهمية ودور حل القضية الكردية في تعزيز الأمن القومي العربي، وأكد ضمان الأمن القومي العربي مرتبط بحل القضية الكردية، وقال حول الموضوع: "برأيي أنه ما لم يتم حل القضية الكردية، لا يمكن تعزيز الأمن القومي العربي. لذلك فإن عقد هذا المنتدى يعتبر بمثابة البداية، ومن الضرورة بمكان عقد المزيد من هذه المنتديات مستقبلاً".

كما نوه غباشي إلى أن المنتدى ناقش جملة من القضايا المطروحة على جدول أعماله، وقال : تم مناقشة جملة قضايا منها، لماذا الحوار الكردي العربي في هذه المرحلة، والدور العربي والكردي في التصدي لمحاولات الهيمنة على المنطقة، وكذلك دور المجتمع المدني في تفعيل الحوار العربي الكردي؟، وضرورة التركيز على المدخل الثقافي أساساً للحوار وغيرها من المواضيع".

كما تطرق غباشي إلى فترة تلقي مقاتلي الكريللا للتدريب مع الفصائل الفلسطينية في ثمانينات القرن الماضي، وقال: "الحدث الذي حدث في قلعة شقيف يعتبر مشهداً مهما للتعاون الكردي العربي ضد إسرائيل".

وحول أهمية عقد منتديات بخصوص العلاقات الكردية العربية قال الدكتور غباشي: "من الأهمية بمكان عقد مثل هذه المنتديات في كل من سوريا والعراق ولبنان أو الأردن".

’الكرد جزء مهم من الأمن القومي العربي‘

وأكد الدكتور غباشي أنهم أولوا أهمية كبيرة خلال المنتدى إلى ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الكردية العربية، وأضاف حول الموضوع: "في المنتدى تم التأكيد أن الكرد هم جزء مهم من الأمن القومي العربي. كما تمت الإشارة إلى العديد من القواسم المشتركة بين الكرد والعرب، مما سيشكل أساساً قوياً لبناء العلاقات".

مختار غباشي تطرق أيضاً إلى النضال الذي تخوضه قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، وقال بهذا الصدد: "نضال قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش يعتبر شكلاً من أشكال الشراكة بين الكرد والعرب، كما حدث في بلاد الشام ومصر في زمن صلاح الدين الأيوبي. ولذلك من الممكن نجاح الحوار الكردي العربي وتأسيس إطار أوسع لهذه العلاقة".

غباشي نوه إلى أن الكرد أمة يبلغ عددهم نحو 40 مليون نسمة ويعيشون في منطقة استراتيجية، ولذلك من الأهمية بمكان أن يكونوا جزءاً مهماً من الأمن القومي العربي.

وأنهى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي حديثه بالقول: "في المنتدى تم التطرق بشكل خاص إلى ضرورة انعقاد مؤتمر وطني كبير بين الكرد والعرب. كما أكد المنتدى على ضرورة أن يكون للكرد ممثلين في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة".

(ك)

ANHA