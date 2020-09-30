‘ما يجري في حفتانين مشابه لكوباني وعلى الشعب البقاء يقظاً‘

قدم العشرات من أهالي كوباني واجب العزاء لذوي الشهيدين حسن بلك وهبون كري سبي، وذلك في مزار الشهيدة دجلة جنوب المدينة.

والشهيدان اللذان أقيم واجب العزاء لهما، هما الشهيد حسن شاهين الاسم الحركي حسن بلك الذي استشهد أثناء تأدية واجبه العسكري في منطقة صرين، وهبون كري سبي الاسم الحقيقي خليل قواس من قرية خربيسان التابعة لمقاطعة كوباني، استشهد في منطقة بوطان بباكور كردستان ضمن قوات الدفاع الشعبي.

وحضر إلى خيمة العزاء في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني العشرات من أهالي كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ماجدة حسون، كلمة مجدت فيها الشهداء وقالت: "تركيا تحاول بشتى الطرق كسر إرادتنا التي بناها لنا شهداؤنا بأرواحهم ودمائهم، وعلى الشعب في الشمال السوري التلاحم والتكاتف والوحدة في الفترة المقبلة".

ونوهت ماجدة، أن ما يجري في منطقة حفتانين مشابه لما جرى في مدينة كوباني منذ أعوام في ظل الهجمات التي شنها مرتزقة داعش بدعم الاحتلال التركي.

ولفتت ماجدة، أن حملة الإبادة السياسية التي أطلقتها دولة الاحتلال التركي عبر الاعتقالات التعسفية بحق الكرد في باكور دليل على استبدادها وسعيها للنيل من الشعب الكردي، "لذا يجب على الشعب في الشمال السوري أن يبقى يقظاً ويتجنب الفتن".

وبدوره قال العضو في المؤسسة الدينية للأوقاف في مقاطعة كوباني، محمود حبش، بأن "الشهداء ممجدون عند ربهم لأن الخالق عز وجل قدسهم في كتبه السماوية، وذكرهم في الكثير من آياته، بأن من ضحوا بأرواحهم في سبيل أوطانهم باقون أحياء عند ربهم ويستمتعون بنعيم الآخرة".

هذا ولا تزال المراسم مستمرة بإلقاء الكلمات من قبل الحضور.

(ن ك/هـ ن)

ANHA