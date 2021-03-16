تفرض السلطات التركية منذ أعوام عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان، ويرى المراقبون بأن هذه العزلة مجردة من الإنسانية حيث يمنع ذووه ومحاموه من اللقاء به ولا يمنحونه حقه من الناحية الحقوقية والإنسانية.

وتهدف السلطات التركية من خلال العزلة إلى قطع الصلة بين الشعب والقائد عبدالله أوجلان.

وخلال اليومين الماضيين نشرت معلومات على وسائل إعلام تابعة لتركيا تشير إلى تدهور وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي في سجن إيمرالي، وسرعان ما انتفضت شعوب مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها، معبرين عن سخطهم، ومطالبين المنظمات الدولية وخاصة منظمة CPT بالتدخل السريع للكشف عن وضعه الصحي.

ليلى بونجق عضوة اتحاد المثقفين - فرع الحسكة، قالت لوكالتنا "ما نشرته الوسائل الإعلامية التركية عن تدهور الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، قبل حلول عيد نوروز لجعله يوماً أسود على عموم شعوب المنطقة، كونه يوم مبارك ومقدس لكافة الشعوب".

وأضافت "كما أنها تسعى إلى النيل من المشروع الديمقراطي وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط".

وطالبت ليلى، المنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحددة وخاصة منظمة CPT بالتدخل السريع للكشف عن الوضع الصحي للقائد بأسرع وقت.

وعاهدت ليلى في نهاية حديثها، بأنهن كنساء روج آفا وفي كافة أجزاء كردستان سينتفضن ويخرجن إلى الميادين وساحات النضال حتى الاطمئنان على صحة القائد عبدالله أوجلان.

ومن جانبها، وجهت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في مخيم واشوكاني "سوريا محمد"، رسالة إلى السلطات التركية وقالت: "ليعلم الاحتلال التركي بأن الملايين من شعوب ومكونات المنطقة تقف خلف القائد عبدالله أوجلان، وتسير على نهجه وفلسفته".

وطالبت الأمم المتحددة بالقيام بدورها حيال ما تمارسه السلطات التركية من فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان.

فيما نوهت إدارية لجنة النشاطات في إدارة المداس العامة لمقاطعة الحسكة نسرين مجدل، أن الاحتلال يعمل على تشويش رأي المجتمع في شمال وشرق سوريا، وإفشال عيد نوروز، وقالت "الاحتلال التركي يحاول قدر الإمكان إعاقة هذه الاحتفالات من خلال نشر أخبار عن تدهور الوضع الصحي للقائد، لخلق زعزعة بين شعوب المنطقة" .

وشددت نسرين في نهاية حديثها، بأن هذه الممارسات لن تكسر إرادة وعزيمة شعوب شمال وشرق سوريا، "نحن مقاومون بإرادة صلبة وحرة وسننتفض من أجل معرفة الوضع الصحي لقائدنا".

(هـ ن)

ANHA