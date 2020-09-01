‘حل الأزمة يكمن في تشكيل جبهة موحدة‘

يحاول الاحتلال التركي وبكافة الوسائل طمس الصوت المنادي بالحرية، فعلى مدى عشرة أعوام لم يوقف الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا وعموم كردستان ومنها مناطق مديا، بهدف إنهاء ومحو وجود الشعب الكردي، وباقي الشعوب في الشرق الأوسط.

ولرفع وتيرة النضال الثوري ولتعزيز المقاومة والوقوف صفًا واحدًا في وجه اعتداءات المحتل التركي لرده وردّ اعتدائه، وإعلان النصر المحتوم، ودعمًا لمقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي في وجه الاحتلال التركي في منطقة حفتانين خاصةً، أطلقت حركة الشبيبة الثورية في 15 آب/أغسطس الفائت حملة تحت شعار "حتمًا سننتصر".

وفي إطار الفعاليات التي أطلقها اتحاد المرأة الشابة وشبيبة الحسكة تحت شعار "حتمًا سننتصر"، فقد أصدر شبيبة الحسكة وتل تمر بيانين منفصلين إلى الرأي العام، وذلك في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع في حي الغويران في مدينة الحسكة، ومجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر.

وقرئ بيان الحسكة من قبل الإدارية في لجنة الشباب والرياضة في مقاطعة الحسكة بسمة محمد، فيما قرئ بيان تل تمر من قبل الإداري في شبيبة الاتحاد الديمقراطي عبد القادر الهاشم، وحضر البيانين العشرات من الشبيبة حاملين أعلام الشبيبة وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأوضح البيانان أنه على الذين يعملون من أجل تحويل الأزمة في الشرق الأوسط إلى ثورة للحرية أن يدركوا جيدًا أن السبيل الأوحد لذلك يكمن في تشكيل جبهة كبيرة موحدة توجه من خلالها ضربات موجعة للنظام الفاشي الذي يعتدي على الأرض والمرأة ويدمر القيم التي بنيت بدم وكدح الشعوب منذ آلاف السنين.

وبيّن الشبيبة في بيانهم، أن النظام الرأسمالي وبقيادة الدولة التركية الفاشية وخلال المراحل التاريخية السابقة وحتى وقتنا الراهن تحاول القضاء على الشعوب عبر سياسات القمع والإبادة، "لكن مقاومة حفتانين بقيادة قوات الحركة التحررية، الكريلا، ومنذ شهور وقفت في وجه النظام الفاشي، واستطاعت أن توجه ضربات موجعة للدولة الفاشية".

ودعا البيانان كافة الشبيبة ومن كافة المكونات في المنطقة، إلى أن يحولوا كافة الميادين إلى ميادين المقاومة ونفير عام لأنه فقط بهذه الروح سننتصر حتمًا، وأن الصمت عن الاحتلال وجرائمه غير مقبول".

وأكد الشبيبة في ختام بيانهم، أنه من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان ودعمًا لمقاومة حفتانين، ومن أجل وقف العنف ضد المرأة والوقوف في وجه الاحتلال التركي بانتفاضة المرأة الشابة "حتمًا سننتصر".

وانتهى البيانان بالشعارات التي تحي مقاومة حفتانين، وتؤكد على استمرار النضال.

(كروب/هـ ن)

ANHA