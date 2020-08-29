‘بدون ممثلي الإدارة الذاتية ومسد لن يكون هناك حل للأزمة السورية‘

وانطلق صباح، اليوم، المؤتمر العام لحزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة، تحت شعار" سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.. ترسيخ الإدارة الذاتية.. تعزيز قوات سوريا الديمقراطية"، وبمشاركة 315 عضوًا من الحزب وممثلين عن الأحزاب السياسية والمستقلة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووجهاء وشيوخ العشائر في العربية والكردية، وأعضاء فرع حزب سوريا المستقبل في حمص وإدلب.

وبعد إلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر من قبل رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، قرئ التقرير السياسي من قبل صالح الزوبع العضو في المجلس العام.

وتستمر أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمات، حيث تحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي عبد حامد المهباش، الذي أوضح في كلمته أن "الحزب قدم الشهداء في سبيل تحقيق سياسته وطموحه في الحفاظ على وحدة أراضينا وشعبنا على اختلاف مكوناته وأطيافه، وأن هؤلاء الشهداء قدموا التضحيات في سبيل دحر الإرهاب الذي خيم على سوريا ومنطقتنا، وفي سبيل الحرية والديمقراطية وبناء الوطن".

ولفت المهباش، أنهم خلال السنوات الماضية من عمر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حققوا مكتسبات مهمة لامست حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وأدت في مجملها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وشدد المهباش، أنه "مهما حاول الأعداء، فبدون ممثلي الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي لن يكون هناك حل للأزمة السورية".

ومن ثم ألقيت كلمات باسم عوائل شهداء حزب سوريا المستقبل، وهم كل من والدة الشهيدة هفرين خلف، سعاد، وصديقة الشهيدة نادية الخشان، وصديق الشهيد مروان الفتيح عضو مجلس العام في دير الزور زاهر عبد الحميد، وابنة الشهيد عمر علوش.

وِأشادت الكلمات، بالدور الكبير للشهداء في تأسيس الحزب، والتضحيات والبطولات التي قدموها في سبيل وحدة سوريا، وأكدت على ضرورة توحيد شعوب شمال وشرق سوريا لإنجاح مشروع الإدارة الذاتية.

هذا ومن المقرر أن يتم تشكيل ديوان لإدارة الجلسة، لتتم بعدها العملية الانتخابية.

(كروب/هـ ن)

ANHA