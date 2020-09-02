يحاول الاحتلال التركي منذ ما يقارب الشهرين وعبر كافة السبل احتلال منطقة حفتانين ومناطق أخرى في جبال كردستان، ويهدف من خلال هجماته إلى فصل تلك المناطق عن باشور كردستان، وتوسيع رقعة الجغرافية التي احتلها من الأراضي العراقية وإقليم كردستان.

ويترافق مع هجمات الاحتلال التركي صمت دولي إلى جانب صمت حكومة إقليم باشور كردستان، حيث إن تركيا تنتهك سيادة أراضي الاقليم.

حكومة الإقليم بقيت صامتة حيال هذه الهجمات التي تستهدف كافة مكتسبات الشعب الكردي، ولم يبدر منها أي تصريح يستنكر العدوان التركي أو يدعوه إلى الخروج، فيما اقتصر استنكار الحكومة العراقية على عدد من البيانات الخجولة.

الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في مدينة الحسكة، فرحان داؤود يقول "عندما نعود بالتاريخ نلاحظ أن الدولة التركية تستخدم شتى الوسائل والمؤامرات لإحياء الدولة العثمانية من جديد في الشرق الأوسط بشكلٍ عام وفي كردستان بشكلٍ خاص".

ويشير داؤود إلى أن هدف العدوان التركي ليس فقط القضاء على قوات الدفاع الشعبي وحركة التحرر الوطنية الكردستانية، "بل القضاء على الشعب الكردي عامةً وكسر إرادته وإبادته من خلال هجماته الوحشية، لأن حركة التحرر الكردستانية تقف في وجه العدوان التركي وإفشال مخططاته".

وأضاف "الدولة التركية تسعى إلى السيطرة على مناطق باشور كردستان لتوسيع رقعتها الاحتلالية، وبناء مواقع عسكرية جديدة في حفتانين وممارسة سياستها الممنهجة وإبادة شعوب المنطقة، وإعادة الشعب الكردي بلا حيلة مثل ما حصل في اتفاقية لوزان وسيفر عام1920".

ونوه الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطيTEV-DEM في الحسكة، أنهم يدعمون مقاومة حفتانين بكافة الوسائل لأن المناضلين يمثلون إرادة الشعوب المضطهدة، وقال: "هجمات الاحتلال التركي لا تستهدف منطقة حفتانين وحدها، وإنما تتم مهاجمة إرادة الكرد في أجزاء كردستان كاملةً، ولهذا من المهم حماية مكتسبات هذه الثورات، والدفاع عنها مهم جدًّا في هذا الوضع المتأزم للشعب الكردي أجمع".

وبيّن داؤود، أن الأحزاب السياسية الكردية إلى الآن لم تتفق فيما بينها، لوضع حد للدولة التركية وسياستها الممنهجة، وأردف بالقول: "وحدة الصف الكردي والكردستاني في هذا الوقت العصيب مهمة جدًّا، لأن الوحدة كفيلة بهزيمة الفاشية".

ودعا الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطيTEV-DEM في الحسكة، فرحان داؤود، في ختام حديثه، الشعوب إلى إدراك المخططات التركية، والمقاومة في وجه ممارساتها الفاشية التي تهدد كل من ينتمي إلى الشعب الكردي وثقافته، وقال: "بتصرفاتها باتت خطرًا على جميع المجتمعات ودول الشرق الأوسط والعالم، كما تهدد السلم العالمي".

(هـ ن)

ANHA