‘الوحدة الكرديّة ستكون رادعاً للدّول المتآمرة على الشّعب الكرديّ‘

تستمرّ دولة الاحتلال التركي بهجماتها على جبال (حفتانين) ومناطق مديا الدفاعية في جنوب كردستان منذ أكثر من شهر، وذلك بحجّة إنشاء منطقة آمنة داخل أراضي إقليم كردستان.

ويحاول الاحتلال التركي من خلال تدخّلاته في مناطق شمال وشرق سوريا (روج آفا) وشنّ هجماته على مناطق جنوب كردستان ومناطق مديا الدفاعية تدمير المكتسبات التي حقّقها الشعب الكردي، بالإضافة إلى محاربة القضية الكردية.

كما أنّ أهداف الاحتلال التركي استعمارية واضحة، وحلمه استرجاع الهيمنة العثمانية وسلطتها في المنطقة لطمس هوية شعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعب الكردي.

وحول هذا الموضع أجرت وكالة أنباء "هاوار" لقاءات مع عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، ووالد الشهداء الثلاث "بشير عاكف، أحمد عاكف، سعود بوطان" حميد شيخ حبيب، استنكر الهجمات التركية على المنطقة.

تحارب الكرد أينما وُجِدوا

هجوم الاحتلال على جبال (حفتانين) ومناطق مديا الدفاعية في جنوب كردستان ودخوله لمسافة كبيرة ضمن أراضي إقليم كردستان، دليل على أنّ الاحتلال هدفه ليس محاربة حزب العمال الكردستاني فقط، بل هدفه محاربة الكرد في جميع أجزاء كردستان.

حميد شيخ حبيب يقول: "الدولة التركية وعلى رأسها الطاغية أردوغان يحارب الشعب الكردي أينما وُجد، ولهذا يهاجمون كافة أجزاء كردستان".

سقوط أحد الأجزاء ستليها الأجزاء الأخرى

دعا شيخ حبيب، القيادات السياسية والعسكرية والشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان لتوحيد القضية الكردية والوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي، "لأنّ تركيا كانت تقول إنّها ستقوم بإسقاط عفرين مثلما أسقطت كركوك وإن لم يتوحّد الكرد ستقع جميع مناطقنا".

شيخ حبيب نوّه أنّ " تركيا كاذبة، وليست هناك أي منطقة آمنة تستطيع الدولة التركية إنشاءها، فاستغلالها للجيش الحر في سوريا وتحويله لمرتزقة في سبيل محاربة الكرد وشنّ الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا (روج آفا) بحجّة إنشاء المنطقة الآمنة قد تبيّن للجميع، فهم يقومون بتتريك المنطقة ورفع شعارات وصور السلاطين العثمانيين".

عندما يتعلّق الأمر بالقضيّة الكرديّة يتوحّد المتخاصمون

حميد شيخ حبيب أكمل حديثه بالقول: "عندما يتعلّق الأمر بالقضية الكردية تتوحّد الدول المحتلّة لأجزاء كردستان الأربعة رغم خلافاتهم ليصبحوا عدواً للكرد وقضيتهم، لذلك يجب على الكرد وقياداتهم الوحدة والوقوف في وجه جميع الدول الطامعة لأراضي كردستان والذين يحاولون طمس هوية الشعب الكردي".

أمّا والد الشهيد دمهات، محمد طاهر، لفت إلى أنّ الاحتلال التركي يسعى من خلال تدخّلاتها الخارجية في دول الجوار ومحاربتها لشعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان إلى استرجاع تاريخ الإمبراطورية العثمانية وطمس الهوية الكردية.

المنطقة الآمنة حجّة لاستكمال حربها ضدّ الكرد

وبدأت دولة الاحتلال التركي هجماتها على جبال قنديل ومناطق مديا الدفاعية تحت ذريعة إنشاء منطقة آمنة بعمق /40/ إلى /50/ كيلومتراً داخل أراضي إقليم كردستان، ويرى طاهر أنّ الهجمات "فقط حجّة لاستكمال ما بدأته بعفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، الاحتلال والتتريك ومحاربة الكرد".

وحدة الصفّ الكرديّ ستكون قوّة ردع للدّول المتآمرة

طاهر أوضح قائلاً: "وحدة الشعب الكردي بقوتها العسكرية وأحزابها السياسية وبشعبها ستكون قوة كبيرة تستطيع ردع الهجمات على أراضي كردستان وحماية الشعب الكردي وتحقيق الأهداف والطموحات التي راح ضحيتها آلاف الشهداء، كما أنه بوحدة الكرد لن يستطيع أحد المساس بالقضية الكردية والاقتراب منها".

وبيّن محمد طاهر في حديثه، أنّهم كعوائل الشهداء يدعون حكومة الإقليم بالوقوف إلى جنب جميع الأحزاب الكردية والقوات العسكرية للدفاع عن كردستان وقضية شعبها.

المقاومة في "حفتانين" مباركة والنصر سيكون نصر شعوب المنطقة

وأشار طاهر، بأنّ لديهم أبناء شهداء ومستعدّون أن يفدوا بباقي أبنائهم في سبيل القضية الكردية وكردستان بأجزائها الأربعة.

وقال طاهر في نهاية حديثه: "المقاومة التي يبذلها المقاتلون في جبال كردستان وجبال حفتانين هي مقاومة مباركة ومقدسة، والمقاتلون الذين يحملون السلاح ويقاتلون في وجه الاحتلال هم أبناؤنا نحن نعيش الآن بفضلهم، ولا بدّ من المقاومة حتّى النصر".

(هـ ن)

ANHA