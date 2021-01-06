‘التواطؤ مع تركيا سيؤثر سلباً على مكتسبات الكرد‘

ونظمت أمهات مقاتلي الدفاع الشعبي (كريلا) اليوم تجمعات في عدد من مدن إقليم الجزيرة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات الثلاث ساكينة جانسس وفيدان دوغان وليلى شايلمز، في العاصمة الفرنسية باريس عام 2013.

الحسكة

شاركت العشرات من أمهات الكريلا والشهداء في تجمع نُظّم في مركز مؤتمر ستار بالناحية الشرقية في مدينة الحسكة، للتنديد بسياسات الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي.

وقرئ البيان الذي أصدرته الأمهات بهذا الصدد، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء نجمة شيخو، خلال تجمع.

وجاء في نص البيان "نحن أمهات الكريلا ندين ونستنكر سياسة الاحتلال التركي المعادية للشعب الكردي ولأولادنا وشهدائنا في قوات الدفاع الشعبي".

وأضاف البيان "نرى من خلال هذه الاستهدافات أن تركيا تحاول القضاء على حقوق الشعب الكردي، وهذا ليس بالجديد على الدولة المحتلة الفاشية، وتسعى إلى إعادة مخططاتها العثمانية مع استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بصمته حيال ما تفعله تركيا".

البيان أشار إلى أن "تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تركيا لا يخدم مصلحة الشعب الكردي ـ الكردي، بل سينجم عنه نتائج سلبية على مكتسبات الثورة في كردستان عامة".

وأكدت أمهات الشهداء في ختام البيان على الوقوف إلى جانب "أبنائنا في قوات الدفاع الشعبي للمقاومة في وجه المحتل الذي يحاول كسر إرادة الشعوب التواقة للحرية".

قامشلو

وفي مدينة قامشلو نظمت أمهات الشهداء من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى العضوات في مؤتمر ستار تجمعًا في مزار الشهيد دليل ساروخان الكائن في حي ميسلون بمدينة قامشلو، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات الثلاث ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز.

وقرئ خلال التجمع بيان بهذه المناسبة من قبل العضوة في مؤتمر ستار منيجة حيدر.

وجاء في نص البيان:

"باسم أمهات الكريلا ندين ونستنكر المجزرة التي ارتكبها الميت التركي بحق المناضلات الثلاث، سكينة جانسس، فيدان دوغان وليلى شايلمز في باريس بالذكرى السابعة لاستشهادهن اللواتي كن رمزًا للمرأة الحرة."

وأضاف البيان "الشهيدة ساكينة أشعلت النور وسط الظلام، ووضعت حجر الأساس لحزب العمال الكردستاني، وكانت إحدى مؤسسات الحزب، ومن أوائل النساء اللواتي كسرن حاجز العادات والتقاليد البالية، وأخرجت المرأة من الحياة العبودية والاستبداد إلى المرأة المناضلة المقاومة في كافة الصعد."

وعاهدت الأمهات في بيانهن على "مواصلة مسيرتهن النضالية والسير على دربهن إلى أن تتحقق أهدافهن المنشودة".

(كروب)

ANHA