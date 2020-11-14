‏لبنان.. اعتداء على خط أنابيب البترول في سهل عكار

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأنابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي متوقف الضخ عبرها منذ بدء الحرب اللبنانية.

وأُضرمت النار في المواد النفطية المتسربة وارتفعت أعمدة الدخان الأسود في فضاء المنطقة، وهي تهدد بكارثة محققة، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الاقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.

وتوجهت فرق الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران التي تحتاج إلى مواد خاصة لإطفائها، وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه أنابيب البترول إلى مثل هذا التعدي بدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة فيها، بحسب ما أوردت الوكالة.

وحضر عناصر من الأجهزة الأمنية، كما تبلغت إدارة منشآت النفط بالأمر ويجري العمل على إرسال ورش لإخماد النيران وإصلاح الأعطال، في الوقت الذي تتابع التحقيقات لمعرفة هوية المعتدين.

(ز غ)