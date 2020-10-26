‏عجلان العجلان: القنوات الاستثمارية السعودية مغلقة أمام كل ما هو تركي

وقال العجلان خلال تغريدة له على موقع "تويتر": "مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة ‎مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون ونؤكد المؤكد، بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة".

وأضاف: "كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك".

وأطلق عجلان العجلان في وقت سابق من هذا الشهر، حملة في وجه الاقتصاد التركي، داعيًا إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية ومنها انتقلت الحملة إلى مصر والإمارات ودول عربية أخرى مثل ليبيا والمغرب.

(س ر)