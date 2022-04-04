‎ تامارا بروما تتوقع صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية بشأن PKK في غضون 7 أشهر

جاء ذلك خلال حديث محامية حزب العمال الكردستاني، تامارا بروما لوكالة فرات للأنباء والتي أكدت أن محكمة العدل الأوروبية يمكن أن تعلن عن قرارها في غضون 7 أشهر، وأوضحت أن المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا لم تأخذا في الاعتبار قرارات المحكمة لعام 2018-2019 والتي أكدت أنه لا توجد أدلة كافية لإدراج اسم الحزب في "القائمة" إلا أن المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا تركا حزب العمال الكردستاني في "القائمة" مع حجج السنوات السابقة على شكل نسخة، مؤكدة "لا زلنا نناقش حول ما إذا كانت القرارات التي اتخذت عام 2015 وما بعدها صحيحة أم لا".

كما علقت أيضاً على سير القضية قائلة: "نحن ننتظر قراراً مفصلاً للغاية، ثم أنه بالنسبة للقضية الثالثة لعام 2021، فإن هذه القضية ستكون لها الأسبقية، وستكشف عن أصغر التفاصيل حول سبب إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "القائمة"، لذلك نحن ننتظر أهم قرار يتم اتخاذه في هذه الحالة "

(ف)