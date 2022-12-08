​Gerîla TV تنشر مشاهد عملية نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في زاب

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي قد أصدر بياناً حول هذه العملية جاء فيه: "في 29 أيار، وفي ساعات الصباح الأولى، أراد قياديون في جيش الاحتلال التركي إرسال مجموعة من جنودهم إلى خنادق الحرب للشهيد برخدان في ساحة المقاومة للشهيد شاهين، رأت قواتنا أن جنود الاحتلال التركي لا يريدون التقدم للأمام ويناقشون ذلك مع قياديهم، ثم أرسل قيادي في صفوف الاحتلال مجموعة من 4 أشخاص إلى خنادق الحرب، عندما كان هؤلاء الجنود حول خنادق الحرب، فسيطرت قواتنا على هؤلاء الجنود وهاجمتهم بتكتيكات نوعية، وخلال الانفجار وقع اثنان من جنود الاحتلال من السفوح، وقتلت قواتنا بالأسلحة والقنابل اليدوية الجنديين الآخرين، كما وتوجهت قواتنا إلى جثث الجنود وسيطرت عليها، في هذه العملية قتل 4 جنود، كما تم تدمير المعدات العسكرية وأسلحة الاحتلال، جثث 2 من جنود الاحتلال تحت سيطرة قواتنا، أراد جنود الاحتلال التقدم مرة أخرى في المساء، لكن قواتنا استهدفت جنود الاحتلال مرة أخرى ولم يتمكن الاحتلال من التقدم “.

(ل م)