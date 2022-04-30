​​​​​​​زيلينسكي يحذر من وقف التفاوض مع موسكو ولافروف يتراجع عن تصريحاته حول اندلاع حرب نووية

على وقع استمرار التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، والتي دخلت اليوم السبت يومها الـ 66، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بارتكاب جرائم عدة، معتبراً أن الشعب الأوكراني يتمسك بمحاسبته.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن استمرار التفاوض مع موسكو مهم للغاية، قائلاً: "إذا كان هناك فرصة واحدة فقط لإنهاء الأزمة فيجب التفاوض".

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وسيلة إعلامية بولندية، مساء أمس الجمعة، أنه لا يثق بما تقدمه روسيا أو بوعودها، حول تبادل الأسرى وغيره، إلا أنه شدد على أن مخاطر إنهاء المفاوضات عالية جداً".

وقال: "لن يتم الوفاء بالوعود الروسية إلا عبر المفاوضات والاتفاقيات المباشرة".

ويذكر أن جولات عدة من المحادثات عقدت بين الجانبين الروسي والأوكراني، بعد أيام قليلة من انطلاق التحرك العسكري الروسي في 24 شباط الماضي.

إلا أن تلك المشاورات التي انعقدت بشكل مباشر حيناً، وعبر الإنترنت أحياناً، تعرقلت منذ آذار/ مارس الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا، وارتفاع الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب مجازر، فيما أكد الجانبان أنها استمرت وإن كانت ببطء عبر الإنترنت.

فيما أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية هدف مشروع لقوات بلاده.

كما شدد في مقابلة مع العربية / الحدث على ضرورة وقف الغرب، لا سيما الولايات المتحدة ودول الناتو، مد أوكرانيا بالأسلحة إذا أرادوا حل الأزمة.

وأوضح أن موسكو "تعلم من يزود القوات الأوكرانية بالسلاح وتقوم باستهداف الشحنات عند وصولها".

أما في ما يتعلق بوضع حلف شمال الأطلسي، الذي بات يشكل رأس حربة في الصراع الغربي ضد روسيا، على خلفية الملف الأوكراني، فأكد أن بلاده ليست في حال حرب مع الناتو، معتبراً أن قادة الحلف الأطلسي يعتبرون أنفسهم في حالة حرب مع روسيا.

كما رأى أنه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي تحول الناتو من الدفاع للهجوم.

إلى ذلك، أوضح الوزير الروسي الذي فرضت بعض الدول الغربية عقوبات عليه وعلى عائلته، أن ما نقل عنه بشأن اندلاع حرب نووية لم يكن دقيقاً، مؤكداً أن مثل هذا الخيار لا يجب أن يطرح بتاتاً.

(م ش)