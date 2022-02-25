​​​​​​​زيلينسكي يدعو الرئيس الروسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات

وخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقتراح للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء "الأعمال العدائية الروسية" في أوكرانيا، بحسب وكالة انترفاكس الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في إحاطة بمكتب الرئيس حول الوضع العملياتي في أوكرانيا: "أريد أن أناشد رئيس الاتحاد الروسي مرة أخرى. القتال محتدم في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس إلى طاولة المفاوضات؛ لوقف القتل".

وفي السياق عينه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها".

وفي مؤتمر صحفي قال لافروف: "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها".

وأضاف لافروف أثناء لقاء مع مسؤولين "انفصاليين" موالين لروسيا شرق أوكرانيا، إن "الرئيس بوتين اتخذ القرار بشن هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية".

وفي السياق، ذكر الكرملين، اليوم الجمعة، أنه سمع عن استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لبحث تعهدات محتملة من أوكرانيا بالحياد"، لكنه قال إنه لا يمكنه التعليق بأي شيء عن محادثات محتملة بين زعيمي البلدين.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو ستبحث عرض زيلينسكي، وأضاف إن توقعات موسكو من كييف لم تتغير.

وطالبت موسكو منذ فترة طويلة بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو تسمح له بنشر قوات وأسلحة على أراضيها.

(م ش)