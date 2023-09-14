​​​​​​​زيلان فجين: Jin, Jiyan, Azadî جمع نساء وشعب إيران معاً

نشرت وكالة فرات للأنباء (ANF)، نص اللقاء الذي أجراه موقع بي بي سي (BBC) بالفارسية مع الرئيسة المشتركة لحزب الحياة الحرة الكردستاني، زيلان فجين، حول آخر التطورات في روجهلات كردستان وإيران، وانتفاضة Jin, Jiyan, Azadî.

إليكم نص المقابلة:

* ماهي الرئاسة المشتركة، ولماذا هذه الرئاسة ليست شخصاً واحداً، ولماذا يديرها رجل وامرأة، ولماذا لا يوجد هيئة أو مجلس رئاسة؟

نؤمن بأن قيادتنا تقوم على نظام أيديولوجي، فكري وفلسفي، وتأتي مصدر هذه الأفكار والفلسفة من نظام فكري، أيديولوجي وفلسفي، نظامنا القيادي هو هيئة قيادية يتساوى فيها الرجال والنساء، وبعبارة أخرى، هناك توازن بنسبة خمسين، ما بين الرجال والنساء في نظامنا القيادي، فالرجل والمرأة متساويان في النضال وفي جميع المجالات.

* أي أنه في جميع مجالات ومستويات حزب الحياة الحرة الكردستاني، وفي المجال العسكري والسياسي، هناك نسبة خمسين بين الرجال والنساء؟

أجل، أما في المجال العسكري، تختلف هذه المسألة إلى حد ما، لكن في المجال السياسي والمدني والتنظيمي يوجد نسبة خمسين؛ لأننا نعتقد أنه إذا لم يشارك الرجال والنساء في جميع مجالات وساحات النضال المختلفة ويعملوا معاً، فلن يتمكنوا من قيادة المجتمع بطريقة إيجابية وفعالة، فإذا انتبهنا إلى جميع جوانب الدولة، فإن الفرد هو المركز؛ هناك عدد أكبر من الرجال والسلطة في الأساس في أيدي الرجال، وهذا نتيجة للقوة الفردية والجنسية، لقد برزت المساواة إلى الواجهة في حزبنا، ويعتبر نظام الرئاسة المشتركة نوعاً من النضال ضد التمييز بين الجنسين.

* يوجد العديد من الرجال في حزبكم، هل كان قبول قيادتكم عملية سهلة بالنسبة لكم؟

مما لا شك فيه، نحن النساء، خضنا نضالاً طويلاً لإثبات أنفسنا ووجودنا، وهناك بعض أوجه القصور في نظامنا، لقد حاولنا كثيراً التغلب على تلك الانتقادات وأوجه القصور، ولا يمكن لأي شخص أن يكون عضواً في حزبنا إذا كان لا يؤمن بأيديولوجيتنا وأسلوبنا.

إذا لم أكن مخطئة، يقول القائد عبد الله أوجلان، "في أي مرحلة تاريخية، إذا أصبحت بعض النساء قائدات، تم صنع تماثيل لهن وأصبحت تلك النساء ناجحات ومنتصرات"، ولكن، لماذا رغم وجود هذا النوع من النساء في مجتمعنا، لم يتمكن نضالهن من إنهاء التمييز؟ نحن لا نتحدث عن حكومة إيران، قضيتنا هي في سياق مجتمعنا التقليدي.

إن جذور هذه العقلية المتخلفة عميقة وبعيدة جداً، ولذلك فإن تتويج النضال بالنصر ليس بالأمر السهل، وكما قلت، حاولنا جاهدين أن يكون لنا تأثيرنا، انظروا إلينا نحن النساء الكرديات، لقد خلقنا بديلاً للنساء أجمع؛ لقد اقترحنا نظام الرئاسة المشتركة بدلاً من نظام رئيس واحد، وحتى لو كان للحركة النسوية العالمية تأثير في الشرق الأوسط وكردستان، فإنها في النهاية لم تكن قادرة على تقديم رد مناسب لمشاكلنا، ولأنه لم تكن لديها بديل قوي، لم تتمكن من جمع كل المناضلين من أجل الحرية وأنصار الديمقراطية والنساء حولها، وفي مقابل هذا، أنشأنا بديلاً، لقد وضع قائدنا عبد الله أوجلان نظرية جنولوجيا (علم المرأة)، وبعبارة أخرى، إدراك الذات ونهضة المرأة، الوعي، أي أنه ما لم تعرف المرأة نفسها، فلن تتمكن من تحقيق الحرية لا لنفسها ولا للآخرين. فضلاً عن ذلك، جذور الاضطهاد ضد المرأة، مثل الجرائم تحت مسمى "الشرف" والتمييز الجنسي، تنبع من هذا المكان، ونحن كنساء كرديات، تقدمنا للأمام من خلال الفلسفة التحررية والمعرفة والوعي من خلال جنولوجيا، وعلى إثرها أحرزنا إنجازات كثيرة، هذه الإنجازات لا تقتصر على المرأة الكردية فحسب، بل أيضاً على المرأة الفارسية، العربية، البلوشية وغيرها من النساء، ولم يعد الوضع كما كان قبل عشرة أعوام، قبل عشرين عاماً، قبل ثلاثين وأربعين عاماً؛ لأن المرأة وصلت إلى الحقيقة من خلال علم المرأة، وهي أن المرأة ملكٌ لنفسها وليست مِلكاً لشخص آخر، ولا يمكنها قيادة المجتمع إلا إذا كانت لها إرادتها الخاصة ومستقلة.

* عندما تتحدثون عن أفكار عبد الله أوجلان، فإنكم تتحدثون عنه كقائد لكم، فكيف أنتم كرئاسة مشتركة لحزب آخر تابعون لقائد حزب العمال الكردستاني، وتتبعون الكثير من تكتيكاته العسكرية؟ إذاً هل يمكن للمرء أن يعتبر حزبكم جزءاً من حزب العمال الكردستاني؟

إن الآبوجية وفلسفة أوجلان ليست مجرد فلسفة وأيديولوجية حزب ما، هذا الفكر ليس عالقاً في إطار حزب العمال الكردستاني، إن الآبوجية هي فلسفة وفكر مثلها مثل فلسفة الاشتراكية وفلسفة الديمقراطية والحرية، وإذا أرادت الحركات والأحزاب الأخرى ذلك وقبلت به، يمكنها أن تؤسس وتستمر في حزبها وحركتها ونضالها على هذا الأساس الأيديولوجي، ونحن كحزب الحياة الحرة الكردستاني، قبلنا عبد الله أوجلان قائداً لنا. ونحن نناضل من أجل حريته على أعلى المستويات، وعلاقتنا مع حزب العمال الكردستاني هي في إطار القضية الوطنية، فكما أن لدينا علاقات مع الأحزاب الكردية الأخرى، لدينا أيضاً علاقات مع حزب العمال الكردستاني من أجل حرية كردستان.

* بعد مقتل جينا أميني، شهدنا احتجاجات واسعة النطاق في إيران، وخاصة في شرق كردستان، كيف تقيّمين دور المرأة؟

انظروا إلى إيران، لقد خرج الشعب في مظاهرات كثيرة، وتم التعبير عن العديد من المطالب، لكن ما جمع كل نساء وشعب إيران معاً كان شعار "Jin, Jiyan, Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية)، لماذا هذا الشعار فعّال جداً؟ لأنه بدأ بقيادة المرأة وانتشر في جميع أنحاء إيران، وهذا دليل على قوة وديناميكية وقيادة المرأة الكردية.

في القرن الحادي والعشرين، يمكن للمرأة الكردية أن تكون رائدة الحرية من خلال فلسفة جنولوجيا (علم المرأة)، وبهذه الطريقة لها تأثير قوي على شرق كردستان، بمعنى آخر، وحّدت إيران بأكملها، وهذا يستمد مصدره من طبيعة المرأة ودورها في المجتمع، كما أن واقع المجتمع الكردستاني لا يخلو من التأثير في هذا الأمر، لأن المرأة في كردستان واجهت الكثير من الصعوبات والعقبات، لكن انظر، المرأة الفارسية ليست لديها مشكلة الهوية واللغة والثقافة؛ فهنّ يعشن بلغتهنّ، وهويتهنّ وثقافتهنّ، إن وجودهنّ كشعب ليس مهدداً، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للنساء الكرديات، نحن النساء الكرديات نناضل من أجل أنوثتنا وكذلك لغتنا وثقافتنا وهويتنا، ولذلك فإن ردود أفعال وتصرفات النساء الكرديات ضد النظام الحاكم تكون أكثر حدة، وكانت الحلقة المشتركة التي جمعت كل النساء هي شعار "Jin, Jiyan, Azadî"، أي أنه على علاقة بالنساء، فهو يحمي المرأة وأنصار الحرية، كل النساء يريدنّ الحرية، كل النساء يتعرضن للضغوط؛ النساء الكرديات فقط ليست لديهن مشكلة "الشرف"، أما النساء الإيرانيات مثل الفرس، العرب، البلوش، الأذر والمازني، جميعهن يواجهن مشاكل باسم "الشرف". شعار "Jin, Jiyan, Azadî" كان الوعي الذي تجمعت حوله جميع النساء، إننا نضع هذه الثورة في سياق حياة جديدة وثورة اجتماعية، إذ إنها ثورة اجتماعية بدأت بقيادة المرأة في شرق كردستان وانتشرت في أنحاء إيران، وكان لها تأثير على جميع نساء العالم، ومهما كان تأثير المرأة في القرن الحادي والعشرين، فهو بالتأكيد مرتبط بحقيقة المرأة الكردية وواقع كردستان.

* رأينا في الأشهر الماضية كيف قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسجن جزء كبير من المتظاهرين وحكمت عليهم بعقوبات مشددة، وفقد الكثير منهم حياتهم تحت التعذيب وتم إعدام العديد منهم، ومن الواضح أن تلك الاحتجاجات تتجه إلى النهاية، هل تعتقدين أن حركة المرأة، الحياة، الحرية في إيران قد انتهت؟

يعتقد الكثير من الناس أن الأمر قد انتهى، ومع ذلك، فإن حركة "Jin, Jiyan, Azadî"، خلقت وعياً لا يمكن إيقافه، حقيقة أنه لا توجد احتجاجات في الشوارع الآن، لكن أفكار الجميع وآراءهم تغيرت ويريدون تغيير هذا الوضع، هذه الثورة هي ثورة طويلة الأمد، أي أنها لا تصل إلى نهايتها بسرعة وبمظاهرة، عندما نتحدث عن ثورة اجتماعية، علينا أن نأخذ في الاعتبار جميع جوانبها وآثارها الاجتماعية، إن النضال ضد العقلية الأبوية وعقلية الدولة القومية التي تبلغ خمسة آلاف سنة، يتطلب تغييرهما المزيد من الوقت، إذا أردنا الحصول على نتائج سريعة، فسوف نشعر بخيبة أمل، ولهذا علينا أن نخطو خطوات أقوى وأفضل بعناية وبأسلوب جديدين، فبالتأكيد سنحقق النصر.

يتبع...