​​​​​​​زيارة وتهنئة العمال في حلب بمناسبة حلول الأول من أيار

وزرات اللجنة عمال البلدية من النظافة والضابطة والورشات الصناعية وأعضاء قوى الأمن الداخلي، وتوزيع الحلوى عليهم.

الإدارية في اللجنة التنظيمية لحركة المجتمع الديمقراطي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية سعاد حسن باركت كافة العاملين في الحي بعيد العمال، وقالت "أنتم الذين تحملون على عاتقكم العبء الأكبر في خدمة المجتمع، وإظهار الأحياء بأبهى صورها".

وأكملت :" لم نستطع هذا العام الاحتفال بهذه المناسبة معاً بسبب جائحة كورونا، لذا نتقدم بالشكر لكافة العمال في الحي لأنهم بجهودهم وانضباطهم حموا الأهالي من ظهور كورونا حتى الآن".

(ح م)

ANHA