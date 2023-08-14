​​​​​​​زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح نقلته شبكة روسيا اليوم: "سأقوم بزيارة إلى السعودية خلال الأيام القادمة والسفير الإيراني لدى السعودية سيرافقني"، معرباً عن "استعداد طهران لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب".

وألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في وقت سابق اليوم، خلال تصريح له، أن زيارة رئيسي إلى الرياض ستُحدَّد عقب زيارة عبد اللهيان إليها.

ويعد عبد اللهيان ثاني مسؤول إيراني رفيع المستوى يزور السعودية منذ عودة العلاقات بين البلدين في 10 آذار الماضي، حيث وصل قبله وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى الرياض في 15 أيار الماضي، على رأس وفد اقتصادي.

(د ع)