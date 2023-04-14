​​​​​​​زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الصيني لموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، إن وزير الدفاع لي شانغفو، سيصل إلى موسكو يوم الأحد المقبل، في زيارة رسمية تستمر حتى 19 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كافي، اليوم، إنه: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيقوم لي شانغفو بزيارة رسمية لروسيا في الفترة من 16 إلى 19 نيسان".

ووفقاً للمتحدث سيجري وزير الدفاع الصيني محادثات مع قادة عسكريين روس.

هذا، وأكدت وزارة الدفاع الصينية نهاية الشهر الماضي، جاهزية جيشها للتعاون مع الجيش الروسي لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي بينهما وتنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

(م ش)