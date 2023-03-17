​​​​​​​زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى موسكو

وجاء في بيان الكرملين: "يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 آذار/ مارس 2023، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف الكرملين: "سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".

وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الهامة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.

بدورها، أكدت الخارجية الصينية، أن الجانبين الروسي والصيني سيجريان "خلال زيارة شي جين بينغ لروسيا محادثات على أساس مبادئ عدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة، وأن زيارة شي جين بينغ لروسيا ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا والصين".

يأتي التخطيط لهذه الزيارة بعد أن عرضت الصين التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا، عبر مقترح من 12 بنداً أعلنت عنه قبل أسابيع، في جهود شكك بها الغرب؛ بسبب دعمها السابق لموسكو.

ويتوقع أن يجري الرئيس الصيني بعد زيارته لموسكو، محادثات عبر الفيديو مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وسبق أن التقى الرئيسان الروسي والصيني في أيلول/ سبتمبر على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا أواخر شباط/ فبراير 2022.

وكان بوتين زار بكين قبل ذلك ببضعة أشهر بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأعلن الرئيسان في ذلك الحين صداقة "بلا حدود" بين البلدين. وبعد ذلك بقليل بدأت روسيا تحركها العسكري في أوكرانيا.

(د ع)