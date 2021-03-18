​​​​​​​زيارة أضرحة شهداء مقاومة العصر في ذكرى احتلال عفرين

هذا ويصادف اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي هذه الذكرى، زار ممثلو الأحزاب السياسية في حلب مزار شهداء المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

ضم الوفد ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وكلًّا من "الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، وحزب سوريا المستقبل".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ألقيت كلمتان من قبل كل من عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري رمزي شيخموس وممثل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي السوري في حلب محمد حيدر.

شيخموس بدأ حديثه بالترحم على جميع شهداء الحرية الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل خلق وطن ديمقراطي حر يتسع للجميع.

وتابع حديثه بالقول: "في مثل هذا اليوم احتلت دولة الاحتلال التركي مع مرتزقتها مدينة الزيتون والسلام عفرين"، مؤكدًا أن هدفهم كان "ضرب مشروع أخوة الشعوب الذي كنا نتميز به عن غيرنا في احتواء جميع المكونات السورية".

كما تطرق شيخموس إلى حجج الدولة التركية في احتلال عفرين، قائلًا: "تمثال أسد عين دارة ليس بإرهابي حتى يدمرونه، وقلعة النبي هوري الحافظة لتاريخ المنطقة ليست بإرهابية".

مشددًا بقوله: "نحن لن نتوانى عن المطالبة بأرضنا وأرض أجدادنا".

وبدوره قال محمد حيدر: "نتمنى في العام المقبل أن نشهد تحرير عفرين من براثن الاحتلال"، كما اعتبر الهجوم عليها "مخططًا واحدًا يستهدف الشعب الكردي جميعًا ويبدأ من اعتقال القائد عبد الله أوجلان".

تلا ذلك وضع الزهور على أضرحة الشهداء، وترديد الشعارات التي تمجد تضحياتهم.

(م ع)

ANHA