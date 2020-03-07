​​​​​​​زيارات لجرحى الحرب وافتتاح وقفة المرأة في مخيم واشو كاني بمناسبة الـ 8 من آذار

يواصل مؤتمر ستار والمؤسسات واللجان التابعة للمرأة تنظيم فعاليته في إطار فعاليات الثامن من آذار.

حلب

زارت العشرات من عضوات مؤتمر ستار وكومينات الحي، صباح اليوم، مركز رعاية الجرحى في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، تهنئة بيوم المرأة العالمي.

واستُقبل الوفد الزائر من قبل الإدارية في المركز فيان عفرين، والتي شكرت الوفد على هذا الدعم المعنوي المقدم للجرحى.

نيركز بكر الإدارية في مكتب المرأة هنأت جميع النساء بحلول يوم المرأة العالمي، وتمنت أن يكون العام الجديد عاماً لحرية القائد أوجلان.

ثم قدمت النساء أكاليل الورد لمركز رعاية الجرحى.

ديرك

زارت عضوات لجنة الصحة والهلال الأحمر الكردي ومؤتمر ستار، مشافي مدينة ديرك وجرحى الحرب، تهنئة بيوم المرأة العالمي.

وخلال الزيارة وزّعن الورود على جرحى الحرب، وعلى الممرضات في المشفى، وباركن 8 آذار على الجميع.

منبج

زار مجلس المرأة، اليوم، بيت الجرحى، مقر المجلس العسكري للمرأة ومقر قوى الأمن الداخلي في المدينة، وقدم لهم دروعاً تكريماً لهم وفخراً بالمرأة العسكرية التي حملت السلاح وقاتلت العدو في الجبهات.

وباركت عضوات مجلس المرأة الثامن من آذار على المقاتلات, وشكرن جهودهن المبذولة في حماية المدينة.

ومن جانبها شكرت القيادية في قوى الأمن الداخلي للمرأة سوزدار أحمد زيارة مجلس المرأة وقالت :" إن هذه الزيارة تعني الكثير ورفع من معنوياتهن, وأنهن كقوى الأمن الداخلي سيبقين على العهد والعين الساهرة لحماية الوطن".

الحسكة

ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي، افتتحت وقفة المرأة الحرة مكتبها في مخيم واشوكاني، بإصدار بيان قرئ باللغة الكردية من قبل الإدارية في مكتب وقفة المرأة الحرة ياسمين عثمان وبالعربية من قبل المكتب الإعلامي لوقفة المرأة الحرة روناز شيخي. ونص البيان:

"في البداية ندين سياسة أردوغان وممارساته وانتهاكاته في روج آفا بحق النساء والأطفال وأيضا المجتمع، وندين صمت العالم إزاء هذه السياسة التي أدت إلى نزوح العديد من الأهالي ".

أردوغان بسياسته هذه لا يستطيع كسر إرادة المجتمع الكردي، وخاصة إرادة النساء، وإننا كنساء في وقفة المرأة الحرة في سوريا يجب علينا المقاومة من أجل الحياة الحرة وأن نصبح قدوة لجميع النساء.

نحن كنساء وقفة المرأة الحرة في سوريا نهنئ جميع النساء بهذه المناسبة بافتتاح مركز وقفة المرأة الحرة بمخيم واشو كاني".

ومن ثم تم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد رشو تولهلدان فهيمة أحمد, وبعدها انتهت الفعالية بعقد حلقات من الدبكة.

(كروب/س و)

ANHA