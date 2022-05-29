​​​​​​​زوجات الشهداء في حلب يستنكرن هجمات الاحتلال التركي والعزلة على القائد أوجلان

أدلت زوجات الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اليوم، ببيان حول العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وهجمات الاحتلال التركي على قوات الكريلا وشمال وشرق سوريا.

قرئ البيان من قبل زوجة الشهيد عكيد، سيفين أموني أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من زوجات وأمهات الشهداء.

سياسة الانتقام من القائد أوجلان

أشار البيان في مستهله إلى المقاومة الكبيرة التي يخوضها القائد أوجلان من أجل حرية كردستان والشرق الأوسط، والإنسانية ويتعرض للتعذيب والعزلة المشددة.

منوهاً إلى أن "السياسة الحالية التي تُفرض على القائد أوجلان هي سياسة الانتقام؛ لأنه قدم ولا يزال يقدم خدمات جليلة للشعب الكردي والشعوب الأخرى والإنسانية، ولهذا السبب فإنهم ينتقمون منه".

المعتقلون يواجهون التعذيب والإذلال والإبادة

البيان لفت إلى أنه مثلما يسطر مقاتلو الكريلا البطولات التاريخية في ظل ظروف صعبة للغاية وتحت القصف والهجمات الكيماوية، "فإن المعتقلين في السجون أيضاً يؤدون واجباتهم التاريخية في ظل ظروف صعبة وقاسية تحت التعذيب والإذلال والإبادة".

مضيفاً إن "دولة الاحتلال التركي كانت ولا زالت تعتمد أشد أساليب القمع والتصفية العرقية وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الكردي".

يمكن للشعوب والمكونات أداء دور مهم في الحرية الجسدية للقائد أوجلان

أكد البيان أن "ما يحدث اليوم من هجمات على شمال وشرق سوريا ومناطق الشهباء وشنكال وجنوب كردستان، هو مخطط يهدف إلى كسر إرادة الشعوب التي آمنت بالمشروع الديمقراطي والتعايش السلمي وأخوة الشعوب المتمثلة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتدمير مكتسباتها".

مشدداً على ضرورة أن يعرب الجميع عن دعمه للحرية الجسدية للقائد أوجلان. وأشار إلى أنه يمكن لشعوب ومكونات شمال وشرق سوريا أداء دور مهم في تحقيق الحرية الجسدية للقائد وحل القضية الكردية.

إدانة

كما أدان البيان واستنكر "جميع الاعتداءات والهجمات والعمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على مناطق الشهباء وشمال وشرق سوريا"، داعياً شعوب المنطقة إلى التكاتف وتوحيد الصف "لنكون سداً منيعاً أمام السياسات العنصرية ونطالب المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم والوقوف في وجه هذه الاعتداءات".

وأضاف البيان: "نحن زوجات الشهداء نعرب عن دعمنا لحرية القائد أوجلان وكلنا ثقة بأن حريته الجسدية ستمهد الطريق لحل القضية الكردية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط. ونعاهد بأننا سنسير على خطا شهدائنا وسنناضل لتحقيق أهدافهم في الحرية، وسنتخذ خط الشهداء وأهدافهم أساساً لنضالنا حتى تحقيق الحرية والديمقراطية لكل الشعوب".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي القائد أوجلان وتمجد تضحيات شهداء الحرية.

(ع س/ س ر)

ANHA