زار اليوم، المئات من أهالي الرقة وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، وقوى الأمن الداخلي ومنظمات المجتمع المدني ولجنة التربية والتعليم ومجلس حزب سوريا المستقبل بالرقة، بالإضافة إلى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأت فعاليات الخيمة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته عدة كلمات؛ منها كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها القيادي في القوات، حسين كوجر، الذي رحب بالحضور في بداية كلمته، وقال: "إن ثقافة الفزعة موجودة بروح العشائر وهذه الفزعة تذكرنا بماضينا، وثقافة الفزعة التي ما زالت إلى يومنا هذا ولها أمثلة كثيرة في التاريخ"، وأشار "بالفزعة أخرجنا العثمانيين بالقوة، وبفزعة العشائر وتكاتف المكونات اليوم سندافع ونطرد المحتل من رأس العين وتل أبيض وعفرين وإدلب".

أشار حسين كوجر إلى "أن أردوغان ومرتزقته من الدواعش يريدون أن يعيدوا احتلالهم العثماني إلى سوريا والشرق الأوسط وإعادة أمجاد دولتهم، ولكن اليوم بفزعة العشائر ومكونات المنطقة وبتكاتفهم لن نسمح لهم بهذا التمدد واحتلال أرضنا".

أكد حسين كوجر أن قوات سوريا الديمقراطية اليوم قادرة على صد أي هجوم على مناطقنا من قبل المحتل ولن تحتاج إلى أحد، وأشار "قوات حكومة دمشق الموجودة اليوم على حدود مناطقنا لم تطلق رصاصة باتجاه الاحتلال التركي".

وشدد في ختام حديثه، على أن مكونات المنطقة ستدافع عن هذه الأرض وستعمم فكر الأمة الديمقراطية على سوريا عامة لافتاً إلى أن "الأزمة السورية لن تُحل إلا بمشاركة الإدارة الذاتية ونكون نحن جزءاً من هذا الحل".

بدوره، قال قائد مجلس الرقة العسكري، فيصل السالم "إننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب ولكن إن أوجبت علينا فنحن مستعدين لها ومستعدين لنقدم أرواحنا لرد أي هجوم على مناطقنا".

عبد الحكيم الظاهر القيادي في قوى الأمن الداخلي في الرقة، قال "أردوغان بدأ يصدر أزماته إلى مناطقنا ويريد أن يعيد الجهل والظلم علينا مثلما فعل بأجدادنا في الماضي، ولكن مناطق شمال وشرق سوريا اليوم ستكون مقبرة لجنوده ومرتزقته".

وأوضح الظاهر "أن أبناء شمال وشرق سوريا كانوا ولا يزالون متحدين ويداً واحدة ولهم القدرة على الدفاع عن هذه الأرض وحماية مكتسبات ثورتنا وثورة الأمة الديمقراطية".

كما أشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني، عيسى الشيخ، إلى أن أبناء شمال وشرق سوريا سيقاومون وسيدافعون بأغلى ما عندهم من أجل منع الاحتلال العثماني".

لافتاً إلى أن "ما فعله العثمانيين في الماضي ليس بقليل بحق شعوبنا وأهلنا وعلينا جميعاً أن نزيد من وتيرة نضالنا من أجل الدفاع عن هذه الأرض ونقول إن قوات سوريا الديمقراطية ليست وحيدة، فالطفل والمرأة والرجل والشيخ كلهم درع لشمال وشرق سوريا ولمشروع الإدارة الذاتية".

وتستمر الوفود بالتوافد إلى خيمة "فزعة عشائر" مؤكدين على الصمود والمقاومة والنضال من أجل ردع المحتل عن هذه الأرض، ومن المقرر أن يدلي شيوخ ووجهاء العشائر مساء اليوم، ببيان ختامي لإنهاء فعالية خيمة فزعة العشائر في الرقة ليتم نصبها يوم غد في مدينة الطبقة.

(أع/خ)

ANHA