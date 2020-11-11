​​​​​​​زُينت أماكن استشهادهم بأكاليل الورود والشموع

تعرضت مدينة قامشلو في 11 تشرين الثاني 2019 لهجوم بانفجار عربة وسط شارع الوحدة المكتظ بالسكان، وتبنى مرتزقة داعش الهجوم، وقد أسفر التفجير عن استشهاد 5 مدنيين وهم كل من (خالد أحمد، زوزان شيخو، ومدينة حسين، عامر علي ونوبار) وإصابة العشرات.

وإحياء للذكرى الأولى لشهداء التفجير الذي استهدف مدينة قامشلو، اجتمع العشرات من أهالي مدينة قامشلو وذوي الشهداء في شارع الوحدة حاملين صور الشهداء وأكاليل الورود.

ووضع ذوو الشهداء الخمس (خالد أحمد، زوزان شيخو، ومدينة حسين، عامر علي ونوبار) أكاليل الورود في مكان استشهادهم، بالإضافة إلى إيقاد الشموع.

وبعدها توجه الأهالي وذوو الشهداء إلى مزار الشهداء المدنيين في مدينة قامشلو.

(ه ع/ أ ب)

ANHA