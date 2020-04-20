​​​​​​​ظريف يصل إلى سوريا

ونقلت شبكة العربية نت عن مصادر دبلوماسية، أن الزيارة تهدف إلى إيصال رسالة للنظام السوري بأن طهران لن تتخلى عنه.

هذا وتأتي زيارة ظريف وسط مؤشرات على تغيير روسيا لاستراتيجيتها في سوريا مع تذبذب سيطرة النظام على بعض المناطق التي استعادها، مثل درعا وتقدمها في محيط سراقب.

وبحسب الشبكة أن ظريف يحاول التأكيد على وجود ثقل إيراني في سوريا يوازي الثقل الروسي، بالإضافة للتشديد على تمسك طهران ببقاء الأسد.

وستستغرق زيارة ظريف إلى دمشق يوماً كاملاً لمناقشة "العلاقات الثنائية" و"آخر التطورات في المنطقة" و"التقدم الميداني" في سوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، كما من المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته نظيره وليد والمعلم.

وكان ظريف التقى الأسد في زيارة سابقة لدمشق في 16 نيسان/أبريل 2019.

(آ س)