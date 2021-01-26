​​​​​​​ظريف في موسكو لبحث ملفات مصيرية راهنة

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء مشاورات ثنائية حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فمن المقرر أن يجتمع ظريف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة القضايا الرئيسة، بما في ذلك الوضع في منطقة قره باغ، والاتفاق النووي وتسوية الصراع في سوريا وأفغانستان، والوضع في منطقة الخليج وغيرها من القضايا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت إن المباحثات الروسية – الإيرانية ستناقش قضايا مصيرية راهنة.

ويقوم وزير الخارجية الإيراني بجولة في عدة دول هي روسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا.

(ي ح)