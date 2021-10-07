​​​​​​​ظروف وشروط العزلة خطرٌ على صحة القائد أوجلان

يتعرض القائد عبد الله أوجلان منذ عام 1999 لعزلة مشددة. فقد تحدث آخر مرة مع شقيقه في 25 آذار عبر الهاتف، وقُطع الاتصال بينما كان لا يزال يواصل الحديث، ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الحين.

حول هذا الموضوع، صرّحت المتحدثة باسم اللجنة البيئية في مؤتمر ستار في روج آفا كردستان، ريحان تمو، لوكالتنا، وأشارت إلى أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان قد شُددت أكثر بعد بدء ثورة روج آفا. وتابعت "لم يتم استهداف القائد أوجلان كشخص عادي، بل لدعمه نضال الشعوب المكافحة ضد الأنظمة الرأسمالية والمحتلة".

العزلة المشددة هي لإبعاده عن ميادين الثورة

ذكرت ريحان تمو أن القائد أوجلان يناضل من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الشعوب، لذلك تقوم المنظمات الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، والقوى الدولية المتورطة في المؤامرة، بتشديد العزلة والتواطؤ مع الدولة التركية. وتابعت "لهذا السبب يريدون إبعاد القائد أوجلان عن ميادين الثورة والتواصل مع الشعب".

وعلى الرغم من طلب محامي القائد أوجلان وأسرته اللقاء به، إلا أنه تم منع أي لقاءات مع القائد أوجلان منذ عام 2019.

وأشارت ريحان تمو إلى أن مقاومة القائد أوجلان المستمرة منذ أكثر من 22 عاماً أفشلت خططهم. وقالت: "حوّل القائد سجن إمرالي إلى مركز للديمقراطية والسلام للعالم بأكمله".

لا يمكن للإنسان أن يتنفس بشكل طبيعي في إمرالي

أشارت المتحدثة باسم اللجنة البيئية في مؤتمر ستار، ريحان تمو، إلى أن البشر جزء من الطبيعة، ويجب أن يروا الشمس دائمًا، وأن يتنفسوا بشكل طبيعي. هذه احتياجات الشخص ليكون قادرًا على عيش حياة صحية.

كما أشارت إلى ظروف وشروط إمرالي؛ موضحة أن وقوعها وسط البحر، جعلت ظروف وشروط الحياة غير متوفرة فيها. وقالت: "لقد رأينا في السنوات الأخيرة أنه تم قطع الأشجار حول جزيرة إمرالي. وأصبحت العوامل الجوية التي تؤثر على التنفس في الجزيرة، مثل الرطوبة وعدم دخول أشعة الشمس إلى الغرفة التي يعيش فيها، خطرًا كبيرًا على حياة القائد أوجلان، وهذا وضع خطير".

وما زاد من هذا الخطر اندلاع حريق في جزيرة إمرالي. حيث يسجن القائد أوجلان منذ 22 عاماً، في الـ 27 من شباط عام 2020

يجب أن تخطو لجنة مناهضة التعذيب خطوات عملية

أشارت ريحان تمو في نهاية حديثها، إلى أنه على مدار الـ 22 عامًا الماضية، حُرم القائد أوجلان من جميع الحقوق الأساسية للسجناء، ومن شروط الحياة الطبيعية والصحية. رغم سنه المتقدم. واختتمت حديثها بالقول: "ندعو لجنة مناهضة التعذيب إلى اتخاذ خطوات عملية للكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان بشكل عاجل".

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ANHA