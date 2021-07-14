​​​​​​​زركان... قصف شبه يومي والأهالي يؤكدون التمسك بقراهم

تسبب القصف التركي لقرى ناحية زركان منذ احتلال سري كانيه بنزوح 150 ألف نسمة, واحتلال 28 قرية من بين 60 قرية تابعة للناحية.

ويفصل بين قرى زركان والنقاط التي يتمركز فيها مرتزقة الاحتلال التركي 2 كيلو متر فقط، حيث يقوم مرتزقة تركيا بعمليات تسلل كل فترة بالإضافة إلى استهداف القرى بالأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ بشكل شبه يومي.

ومنذ بداية شهر تموز الجاري كثفت تركيا ومرتزقتها هجماتهم وقصفهم لقرى زركان الواقعة على خط الجبهة، وذلك بقصف القرى من قاعدتها في قرية داودية المحتلة واستهداف كل من قرى" دادا عبدال، وخضراوي، وأم حرملة، والنويحات"، والذي خلف أضراراً كبيرة لحقت بالمنازل وإصابة مدني.

ممدوح سيفو أحد مواطني ناحية زركان يقول: "العدو قريب جداً من منطقتنا ونتعرض للقصف بشكل شبه يومي"، مؤكداً على تمسكهم بأرضهم وأضاف: " نحن لا نخاف من هجماته وهنا نحن نعيش في وطننا وباقون في قرانا ومنازلنا".

وبين سيفو أن هدف الاحتلال التركي من استهداف المنطقة: "احتلال باقي المنطقة وتهجير سكانها من أجل إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وتغيير ديمغرافيتها كما يحصل في عفرين وسري كانيه وكري سبيه".

وتابع:" نحن سكان شمال وشرق سوريا يقظون وواعون لمخططات دولة الاحتلال التركي وما تريد أن تفعله في المنطقة"، مناشداً مكونات المنطقة بالقول: "على كافة الكرد والعرب والسريان أن يتمسكوا بتراب أرضهم أمام الهجمات التركية فهي لا تفرق بين دين أو مكون"

ولفت سيفو إلى " أن جميع الخدمات متوفرة ضمن الإمكانات الموجودة من غاز وخبز ومحروقات بالرغم من القصف اليومي للمنطقة ".

فيما أكد المواطن جميل محمد أن ما يسمون "بالجيش الوطني" التابع لدولة الاحتلال التركي يقصفون بشكل يومي قرى زركان الآهلة بالسكان ويتسببون بتدمير المنازل ونفوق المواشي، وتابع: "القصف يتسبب بخلق حالة من عدم الاستقرار ونشر الخوف بين الأطفال، وشل حركة السوق".

بدوره أشار المواطن عبد اللطيف سليمان إلى أن قصف الاحتلال التركي ومرتزقته هدفه خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وقال: "نحن نعيش حياتنا اليومية بشكل جيد وجميع الخدمات متوفرة لدينا ولولا القصف التركي للمنطقة لكنا بألف خير".

ونوه إلى أن "مرتزقة تركيا يعملون وفق مخططات تركيا مقابل المال وليس لديهم هدف أو قضية معينة بل كل ما يهمهم هو نهب وسرقة وتدمير منازل المدنيين فهذه سياسة تركيا الضعيفة منذ أيام السلطنة العثمانية"، مضيفاً: " لا يستطيعون النيل من إرادة أهل المنطقة نحن لدينا حق وهم من يقومون بالاعتداء علينا وعلى أرضنا".

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ANHA