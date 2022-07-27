​​​​​​​زراعة الذرة تتقدم في شمال وشرق سوريا رغم التحديات

تشهد شمال وشرق سوريا إقبالاً متنامياً على زراعة الذرة ولكنها تواجه تحديات أبرزها تقليص تركيا الوارد المائي لنهر الفرات المتدفق إلى سوريا.

يعتبر محصول الذرة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية المهمة؛ لما لها من قيمة غذائية عالية، حيث تستخدم في العديد من المأكولات، بالإضافة إلى إدخالها في المركبات الغذائية للأطفال. كما يستفاد منها كعلف للمواشي وإنتاج زيت الذرة.

هذا وتعد مناطق شمال وشرق سوريا مناسبة لزراعتها، حيث ينتج الدونم الواحد من الأرض 1200 كغ، لخصوبة التربة وملاءمة المناخ لها، غير أن زراعتها تأثرت وتراجعت نتيجة سنوات الحرب، من هجوم مرتزقة داعش والهجمات التركية على المنطقة وقطع مياه الفرات والحصار المفروض على شمال وشرق سوريا.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومن خلال هيئة الزراعة والري، قامت بوضع خطة استراتيجية لتطوير زراعة الذرة، من تقديم البذار للفلاحين وتوفير مادة المازوت من أجل السقاية وتوفير السماد واستعداد شركة التطوير الزراعي لشراء محصول الذرة من الفلاحين بسعر تشجيعي ومنع الإتجار ونقل الذرة إلى الخارج، ما أدى إلى تعاف تدريجي لهذه الزراعة وتطويرها.

كما توجه العديد من الفلاحين في شمال وشرق سوريا خلال العامين الفائتين إلى زراعة الذرة البيضاء للاستفادة منها كعلف للماشية والدواجن.

وبحسب مديرية الإنتاج النباتي في إقليم الجزيرة، فقد زرعت مساحة 82 ألفاً و698 دونماً في 1582 قرية حتى الآن، وبلغ عدد المزارعين 8022، ومن المتوقع زيادة النسبة خلال الفترة القادمة. كما جهزت المديرية 2480940 لتراً من مادة المازوت للفلاحين بمعدل وسطي 30 لتراً للدونم الواحد.

في ديرك فقط 11 ألف دونم من الذرة

يشهد العام الحالي إقبالاً من قبل المزارعين في منطقة ديرك على زراعة الذرة، وقدرت المساحة المزروعة بمحصول الذرة 11 ألف دونم بأنواعها، ويأملون بتطوير زراعتها.

المهندسة الزراعية في شركة الشعب الزراعية (التابعة لشركة تطوير المجتمع الزراعي) نالين عزيز، قالت لوكالتنا إن الهدف من زراعة الذرة هو تطوير المحصول الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الزيت في المنطقة، بالإضافة إلى تقديمه كعلف للمواشي".

وأضافت نالين "إن المحصول المزروع في منطقتي كوجرات وبرآف نوعان، نوع لمادة العلف والنوع الثاني يدخل في صناعة الزيوت، وبهدف تطوير هذه الزراعة تم استيراد نوع جديد من الحبوب كتجربة أولية للمواسم القادمة".

وأشارت نالين إلى أنه في حال نجاح المحصول؛ سيتم تزويد المزارعين بهذا النوع من الحبوب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وعدم استيرادها في السنوات القادمة".

وحول آلية العمل، أكدت نالين أن زراعة المحصول تتم عبر استخدام آلات حديثة وتقنيات جديدة، وطرق سقاية جديدة، حيث قدمت شركة الشعب الإرشادات للمزارعين حول كيفية والطرق التي استخدمتها الشركة في زراعة الذرة".

وقالت نالين: "إن هدف شركة الشعب من زراعة الذرة الصفراء هو زيادة الحبوب لتوفير كميات كبيرة وتوزيعها على المزارعين في المنطقة، وتوفير مادة العلف والبذار وتأمين حاجة الأهالي من مادة الزيت".

وحول تصريف المحصول قالت نالين "سيتم تسليم الإنتاج إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك".

محصول الذرة في الرقة بين نجاحه وانخفاض منسوب مياه الفرات

أصبح محصول الذرة الصفراء في الرقة من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة بالنسبة لمزارعي الرقة، حيث بات يشغل المرتبة الثانية بعد محصول القمح؛ كونه وجد التربة الخصبة والمناخ الملائم، إلا أن هناك تحديات تواجه هذا المحصول على رأسها نقص مياه نهر الفرات.

وحول محصول الذرة، قال المزارع محمود الأحمد من ريف الرقة الغربي "قلة المياه وانخفاض منسوب مياه نهر الفرات واحتياج الذرة الصفراء لمياه وفيرة قد يؤثر سلباً على الموسم الحالي".

وأضاف الأحمد "محصول الذرة الصفراء مهم جداً، وأصبح يضاهي محصول القطن من حيث المساحة في المنطقة؛ كون تكاليفه أخف ولا يحتاج إلى يد عاملة مثل المحاصيل الأخرى".

وقال: "إن إنتاج الذرة الصفراء في هذا العام سيكون منخفضاً؛ بسبب مشاكل وصعوبات عدة، منها قلة مياه الري وعدم انتظام دور الري، بالإضافة إلى وجود الحشرات الضارة التي ظهرت مؤخراً، حيث تم معالجتها على أساس الإرشادات التي أعطاها مكتب الوقاية في لجنة الزراعة".

رئيس مكتب الإرشاد للجنة الزراعة والري، المهندس محمد الرجب، قال بدروه: "نقوم حالياً بتقديم رخص زراعة الذرة للمزارعين، وتتمثل الخطة الزراعية بتغطية40% من المساحة الكلية لدى المزارع".

وأشار الرجب "بدأت الجمعيات الفلاحية بعمليات الترخيص للفلاحين في لجنة الزراعة والري، ودعمنا لهذا الموسم سيكون 30 كغ من مادة سماد اليوريا و15من سماد الفوسفات. كما خصصنا 10 لترات من المازوت للحراثة، بالإضافة إلى50 لتراً للري ضمن شبكات الري، و80 لتراً لخارج شبكات الري وهذه الكميات لكل دونم".

ونوّه الرجب "هناك إقبال كبير على زراعة الذرة الصفراء، مقارنة بزراعة القطن، معللاً "إن الذرة الصفراء لا تحتاج إلى يد عاملة مثل القطن وتكاليفها أقل وإنتاجها وفير وجيد، وذلك بسبب توفر بذور هجينة في السوق المحلية والتي تدعم الإنتاج".

هذا وافتتحت شركة التطوير الزراعي في الرقة، مجفف الذرة الصفراء منذ ثلاث سنوات؛ لاستقبال محصول الذرة وتخفيف العبء عن الفلاحين، وبلغ إنتاج الدونم الواحد من الذرة من 700كغ إلى 1200كغ".

(سـ)

ANHA