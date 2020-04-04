​​​​​​​زراعة الأشجار أقل ما نهديه لقائد ناضل ويناضل من أجل حريتنا

في الـ 4 من نيسان من كل عام تحتفل مكونات شمال وشرق سوريا بميلاد القائد عبدالله أوجلان تقديراً واحتراماً لما قدمه ويقدمه من كفاح ونضال في سبيل السلام، وحرية الشعوب المضطهدة.

وبهذه المناسبة أطلقت هيئة البيئة والحدائق التابعة لبلدية الشعب بالرقة حملة تشجير، تضمنت زراعة 600 شجرة في المدينة.

وزُرعت هذه الأشجار في كل من "حديقة الرشيد- الشارع الرئيسي في جنوب الملعب- وشارع الكنيسة حديقة مدرسة جواد أنزور – حديقة البستان – حديقة البجعة- الحديقة المرورية" .

وعن أنواع الأشجار التي تمت زراعتها هي ( النخيل المروحي – المظلة – أغصان الطير – أم حجيم )

أحد المشرفين في لجنة البيئة والحدائق محمد العلي قال لوكالتنا "منذ يوم أمس ونحن نقوم بزراعة الأشجار بمختلف أنواعها، وذلك بمناسبة عيد ميلاد القائد عبدالله أوجلان" .

ونوه محمد العلي إلى أن زراعة الأشجار هي أقل ما يمكن أن نهديه لقائد ناضل ويناضل من أجل حريتنا.

(رع/د ج)

ANHA